تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رئيس دولة الإمارات يزور وزارة الدفاع

Lebanon 24
08-03-2026 | 17:10
A-
A+
رئيس دولة الإمارات يزور وزارة الدفاع
رئيس دولة الإمارات يزور وزارة الدفاع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة إلى وزارة الدفاع، في إطار متابعته لتطورات الأوضاع الراهنة والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالشؤون الدفاعية والعسكرية، والجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.


واطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة على جاهزية القوات المسلحة وقدراتها في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
رافق رئيس دولة الإمارات خلال الزيارة كل من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزارء، وزير الدفاع، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع، وحمد محمد ثاني الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجّه، السبت، رسالة طمأنة إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "دولة الإمارات بخير.. أشكر المؤسسة العسكرية على دورها وواجبها المميز أثناء هذه الحرب، كما أشكر باقي المؤسسات الأمنية".

وأضاف: "الإماراتيون قاموا بواجبهم بشكل يفرح ويشرف وهذا الظن فيهم، أما المقيمون فهم ضيوفنا وأهلنا مواقفهم تشرف، يعذروننا إذا ظهر قصور منا، لكن نحن في فترة حرب.. أعدهم أننا سنؤدي الواجب لأن هذا فرض علينا لحمايتهم وحماية أهلنا وبلدنا".

وتابع: "الإمارات جميلة وقدوة، لكن أقول لكم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمها مرّ.. سنقوم بواجبنا تجاه بلدنا وأهلنا ومقيمينا.. وأعد الجميع أننا سنخرج بشكل أقوى".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية: تمتلك دولة الإمارات أنظمة دفاعية متعددة تؤمن تغطية كافية للمجال الجوي
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية: دولة الإمارات في أعلى درجات الجاهزية
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات والرئيس العراقي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع: الإمارات تصف الهجوم الإيراني عليها بـ"انتهاك صارخ" وتؤكد حقها في الرد
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:53:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الإمارات العربية المتحدة

المؤسسة العسكرية

وزارة الدفاع

وزير الدولة

وزير الدفاع

عبد العزيز

نائب رئيس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:12 | 2026-03-08
Lebanon24
18:04 | 2026-03-08
Lebanon24
17:45 | 2026-03-08
Lebanon24
17:45 | 2026-03-08
Lebanon24
17:44 | 2026-03-08
Lebanon24
17:41 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24