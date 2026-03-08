تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
7
o
طرابلس
8
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
11
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
رئيس دولة الإمارات يزور وزارة الدفاع
Lebanon 24
08-03-2026
|
17:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام الشيخ
محمد بن
زايد آل
نهيان
، رئيس دولة
الإمارات العربية المتحدة
القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة إلى
وزارة الدفاع
، في إطار متابعته لتطورات الأوضاع الراهنة والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالشؤون الدفاعية والعسكرية، والجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.
واطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة على جاهزية القوات المسلحة وقدراتها في التعامل مع مختلف التحديات الطارئة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
رافق رئيس دولة
الإمارات
خلال الزيارة كل من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي
نائب رئيس
مجلس الوزارء،
وزير الدفاع
، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة
العين
، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر
الشهداء
، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي،
وزير الدولة
لشؤون الدفاع، والفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع، وحمد محمد ثاني الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة، وخلدون
خليفة
المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وفيصل
عبد العزيز
البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجّه، السبت، رسالة طمأنة إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "دولة الإمارات بخير.. أشكر
المؤسسة العسكرية
على دورها وواجبها المميز أثناء هذه الحرب، كما أشكر باقي المؤسسات الأمنية".
وأضاف: "الإماراتيون قاموا بواجبهم بشكل يفرح ويشرف وهذا الظن فيهم، أما المقيمون فهم ضيوفنا وأهلنا مواقفهم تشرف، يعذروننا إذا ظهر قصور منا، لكن نحن في فترة حرب.. أعدهم أننا سنؤدي الواجب لأن هذا فرض علينا لحمايتهم وحماية أهلنا وبلدنا".
وتابع: "الإمارات جميلة وقدوة، لكن أقول لكم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمها مرّ.. سنقوم بواجبنا تجاه بلدنا وأهلنا ومقيمينا.. وأعد الجميع أننا سنخرج بشكل أقوى".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية: تمتلك دولة الإمارات أنظمة دفاعية متعددة تؤمن تغطية كافية للمجال الجوي
Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية: تمتلك دولة الإمارات أنظمة دفاعية متعددة تؤمن تغطية كافية للمجال الجوي
09/03/2026 00:53:46
09/03/2026 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية: دولة الإمارات في أعلى درجات الجاهزية
Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية: دولة الإمارات في أعلى درجات الجاهزية
09/03/2026 00:53:46
09/03/2026 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات والرئيس العراقي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات والرئيس العراقي يبحثان الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية
09/03/2026 00:53:46
09/03/2026 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع: الإمارات تصف الهجوم الإيراني عليها بـ"انتهاك صارخ" وتؤكد حقها في الرد
Lebanon 24
وزارة الدفاع: الإمارات تصف الهجوم الإيراني عليها بـ"انتهاك صارخ" وتؤكد حقها في الرد
09/03/2026 00:53:46
09/03/2026 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات العربية المتحدة
المؤسسة العسكرية
وزارة الدفاع
وزير الدولة
وزير الدفاع
عبد العزيز
نائب رئيس
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجتبى خامنئي مرشداً…ورسالة مباشرة الى ترامب
Lebanon 24
مجتبى خامنئي مرشداً…ورسالة مباشرة الى ترامب
18:12 | 2026-03-08
08/03/2026 06:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت: تدمير مسيرتين حاولتا اختراق أجواء البلاد و3 صواريخ معادية
Lebanon 24
الكويت: تدمير مسيرتين حاولتا اختراق أجواء البلاد و3 صواريخ معادية
18:04 | 2026-03-08
08/03/2026 06:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي: هاجمنا مجموعة واسعة من الأهداف العسكرية في إيران
Lebanon 24
مسؤول أميركي: هاجمنا مجموعة واسعة من الأهداف العسكرية في إيران
17:45 | 2026-03-08
08/03/2026 05:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة
Lebanon 24
محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة
17:45 | 2026-03-08
08/03/2026 05:45:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا حصانة للحرس الثوري لا في لبنان ولا إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا حصانة للحرس الثوري لا في لبنان ولا إيران
17:44 | 2026-03-08
08/03/2026 05:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
00:18 | 2026-03-08
08/03/2026 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
06:30 | 2026-03-08
08/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:12 | 2026-03-08
مجتبى خامنئي مرشداً…ورسالة مباشرة الى ترامب
18:04 | 2026-03-08
الكويت: تدمير مسيرتين حاولتا اختراق أجواء البلاد و3 صواريخ معادية
17:45 | 2026-03-08
مسؤول أميركي: هاجمنا مجموعة واسعة من الأهداف العسكرية في إيران
17:45 | 2026-03-08
محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة
17:44 | 2026-03-08
الجيش الإسرائيلي: لا حصانة للحرس الثوري لا في لبنان ولا إيران
17:41 | 2026-03-08
الدفاع السعودية: احباط محاولة استهداف شمال مدينة الرياض بمسيرتين
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
09/03/2026 00:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24