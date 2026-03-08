الدفاع السعودية: احباط محاولة استهداف شمال مدينة الرياض بمسيرتين

قالت إنها أحبطت محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال مدينة ، اليوم.



ونشرت اليوم الدفاع مشاهد تُظهر اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية عدداً من الطائرات المسيَّرة التي أُطلِقت باتجاه في الأيام الماضية.



وعلى الدوام تؤكد الدفاعات الجوية السعودية يقظتها وجاهزيتها، وذلك يتجسد بالنظر إلى مواجهة وتدمير أعداد الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة ضد السعودية.

