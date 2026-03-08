تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الدفاع السعودية: احباط محاولة استهداف شمال مدينة الرياض بمسيرتين

Lebanon 24
08-03-2026 | 17:41
A-
A+
الدفاع السعودية: احباط محاولة استهداف شمال مدينة الرياض بمسيرتين
الدفاع السعودية: احباط محاولة استهداف شمال مدينة الرياض بمسيرتين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت وزارة الدفاع السعودية إنها أحبطت محاولتي استهداف بمسيّرتين بعد إسقاطهما شمال مدينة الرياض، اليوم.

ونشرت اليوم الدفاع السعودية مشاهد تُظهر اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية عدداً من الطائرات المسيَّرة التي أُطلِقت باتجاه المملكة في الأيام الماضية.

وعلى الدوام تؤكد الدفاعات الجوية السعودية يقظتها وجاهزيتها، وذلك يتجسد بالنظر إلى مواجهة وتدمير أعداد الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة ضد السعودية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع السعودية: إحباط محاولتي استهداف بمسيريتن شمال الرياض
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:54:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة شرق مدينة الرياض
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:54:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة شرقي مدينة الرياض
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:54:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السعودية: السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت لهجوم بمسيرتين بحسب التقديرات الأولية
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 00:54:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع السعودية

وزارة الدفاع

السعودية

المملكة

السعود

سعودي

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
18:12 | 2026-03-08
Lebanon24
18:04 | 2026-03-08
Lebanon24
17:45 | 2026-03-08
Lebanon24
17:45 | 2026-03-08
Lebanon24
17:44 | 2026-03-08
Lebanon24
17:41 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24