محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة

أجرى آل رئيس ، ، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي ، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.





وتناول الاتصال استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف دولة وعددا من الدول الشقيقة في المنطقة والتي تمثل انتهاكا لسيادة هذه الدول وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

