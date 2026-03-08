محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث الشيخ زايد آل ، رئيس ، ، خلال اتصال هاتفي تلقاه من ، تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى الاعتداءات السافرة على أراضي دولة وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول وقواعد القانون الدولي وميثاق .

وجدد الرئيس المصري خلال الاتصال إدانة مصر لهذه الاعتداءات، ودعمها الكامل لدولة الإمارات في مواجهتها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة سكانها، مؤكدا رفضه أي اعتداء على سيادة أو تهديد أمنها واستقرارها.