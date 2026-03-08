مجتبى خامنئي مرشداً…ورسالة مباشرة الى ترامب

أشارت مصادر دبلوماسية الى أن اختيار مجتبى خامنئي مرشداً للجمهورية الإسلامية لا يُطرح في كمسألة توريث سياسي، بل كخطوة تحمل دلالات سياسية واضحة في الداخل والخارج.



وتوضح المصادر أن القرار يأتي لتأكيد استمرارية النهج الذي قامت عليه الجمهورية الإسلامية منذ انتصار عام 1979، والذي تكرّس خلال مرحلة المرشد امتداداً لخط الإمام الخميني، بما يعكس تمسك مؤسسات النظام بالمسار السياسي والعقائدي نفسه في المرحلة المقبلة.



كما تربط المصادر نفسها هذا التطور بالسياق الإقليمي والدولي الراهن، ولا سيما بعد اغتيال المرشد في عملية هدفت، وفق المصادر، إلى ضرب بنية النظام في طهران وإسقاط رأسه تمهيداً لإحداث تغيير جذري في . وترى المصادر، أن اختيار مجتبى خامنئي يشكّل رسالة سياسية مباشرة مفادها أن الجمهورية الإسلامية قادرة على إعادة إنتاج قيادتها سريعاً، وأن استهداف القيادة لن يؤدي إلى تفكيك النظام أو تغيير مساره.

