لإسقاط "شاهد" الإيرانية.. أوكرانيا أرسلت خبراء مسيّرات لحماية القواعد الأميركية في الأردن

كشفت صحيفة " تايمز" الأميركية نقلا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده أرسلت خبراء في مجال الطائرات المسيّرة لحماية القواعد الأميركية في .الأوكراني ⁠فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت اليوم الاثنين إن أرسلت ‌طائرات ‌مسيّرة اعتراضية وفريقا من الخبراء في المسيّرات ‌لحماية ‌قواعد ⁠عسكرية أميركية في الأردن.ونقل التقرير ⁠عن ‌زيلينسكي القول ⁠إن ⁠طلبت المساعدة يوم الخميس الماضي، ⁠وغادر الفريق الأوكراني في اليوم التالي، مضيفا أنه من المتوقع وصوله إلى الشرق الأوسط ‌قريبا.وكان مسؤول أوكراني كبير أفاد لوكالة فرانس برس، يوم الجمعة الماصي، أن أوكرانيا سترسل "قريبا" عسكريين إلى الشرق الأوسط لمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة على التصدي لهجمات بالمسيرات.وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" ، قد ذكرت أن وزارة الحرب الأميركية تجري محادثات مع أوكرانيا لشراء صواريخ اعتراضية صنعت في كييف، للتصدي لهجمات المسيرات .وأكدت مصادر الصحيفة إلى وجود اهتمام متزايد بالطائرات الاعتراضية القادرة على إسقاط مسيّرات "شاهد" الإيرانية.