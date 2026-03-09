ليندسي غراهام يحذر إسرائيل من استهداف المنشآت النفطية في إيران

دعا سيناتور المقرب من ، إلى "توخي الحذر عند اختيار الأهداف"، وذلك بعد استهداف إسرائيل منشآت نفطية إيرانية السبت.



وقال السيناتور ليندسي غراهام، وهو مؤيد للهجوم ضد : "لقد أظهر حلفاؤنا قدرة مذهلة عندما يتعلق الأمر بإضعاف النظام القاتل في إيران. والولايات المتحدة ممتنة للغاية لذلك".



وتابع عبر منصة "إكس": "مع ذلك، سيأتي يوم قريب يتولى فيه الشعب زمام مصيره بنفسه، وليس نظام آيات الله القاتل".



وأضاف غراهام: "في هذا السياق، يُرجى توخي الحذر عند اختيار الأهداف. فهدفنا هو تحرير الشعب الإيراني بطريقة لا تُقوّض فرصته في بدء حياة جديدة وأفضل عندما ينهار هذا النظام. وسيكون اقتصاد عنصرًا أساسيًا في تحقيق ذلك".



