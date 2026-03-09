لاحتواء الازمة.. كوريا الجنوبية ستفرض سقفًا على أسعار الوقود

أعلن رئيس ميونغ أن الحكومة ستفرض سقفًا لأسعار الوقود المحلية للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، في محاولة لاحتواء الارتفاع الحاد في الأسعار بعد صعود عالميًا على وقع الحرب في . وقال إن تطبيق نظام الحد لأسعار سيتم "بسرعة وحزم".



ويأتي القرار في ظل اضطراب أسواق الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية على في 28 شباط، وما رافق ذلك من ضغوط على الإمدادات وتزايد المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز. كما أشار التقرير إلى أن سيول تبحث أيضًا عن مصادر طاقة بديلة خارج المسارات المرتبطة بالمضيق.

