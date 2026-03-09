تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

لاحتواء الازمة.. كوريا الجنوبية ستفرض سقفًا على أسعار الوقود

Lebanon 24
09-03-2026 | 02:34
لاحتواء الازمة.. كوريا الجنوبية ستفرض سقفًا على أسعار الوقود
أعلن رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ أن الحكومة ستفرض سقفًا لأسعار الوقود المحلية للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، في محاولة لاحتواء الارتفاع الحاد في الأسعار بعد صعود النفط عالميًا على وقع الحرب في الشرق الأوسط. وقال إن تطبيق نظام الحد الأقصى لأسعار المنتجات البترولية سيتم "بسرعة وحزم".

ويأتي القرار في ظل اضطراب أسواق الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، وما رافق ذلك من ضغوط على الإمدادات وتزايد المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز. كما أشار التقرير إلى أن سيول تبحث أيضًا عن مصادر طاقة بديلة خارج المسارات المرتبطة بالمضيق.
المنتجات البترولية

كوريا الجنوبية

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

مضيق هرمز

إسرائيل

الأقصى

