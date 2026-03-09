تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
مقتل إثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتيّة إثر سقوط طائرة
Lebanon 24
09-03-2026
|
09:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع الإماراتية
، عن مقتل إثنين من منتسبي القوات المسلحة إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فنيّ.
وقالت الوزارة إنّ "الحادث وقع أثناء أداء واجبهما الوطني في الدولة".
