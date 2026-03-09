مقتل إثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتيّة إثر سقوط طائرة

أعلنت ، عن مقتل إثنين من منتسبي القوات المسلحة إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فنيّ.



وقالت الوزارة إنّ "الحادث وقع أثناء أداء واجبهما الوطني في الدولة".

Advertisement