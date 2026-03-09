تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لاعبات من المنتخب الإيراني يطلبن اللجوء في أستراليا

Lebanon 24
09-03-2026 | 11:53
لاعبات من المنتخب الإيراني يطلبن اللجوء في أستراليا
أفاد مكتب نجل الشاه الإيراني المخلوع، رضا بهلوي، بأن 5 لاعبات من المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات غادرن معسكر الفريق وطلبن اللجوء السياسي في أستراليا.
 
وذكر المكتب في بيان أن اللاعبات الخمس، وهن: فاطمة پسنديده، وزهراء قنبري، وزهراء سربالي، وعاطفة رمضان زاده، ومنى حمودي، يتواجدن حاليا في "موقع آمن".

تأتي هذه الأنباء في وقت واجهت فيه الحكومة الأسترالية مطالبات بتوفير الحماية لعضوات المنتخب عقب خروجهن من بطولة كأس آسيا.

وكانت حالة من القلق قد سادت حول سلامة اللاعبات بعد انتقادات وجهتها وسائل إعلام رسمية في طهران، خاصة بعد التزام اللاعبات الصمت خلال عزف النشيد الوطني قبيل مواجهة كوريا الجنوبية، في خطوة فسرها مراقبون بأنها احتجاج صامت.
 
ونقلت تقارير صحفية عن شهود عيان تجمع عشرات المحتجين حول حافلة الفريق أثناء مغادرتها ملعب مدينة "غولد كوست" بولاية كوينزلاند، مرددين هتافات تطالب بضمان سلامتهن والسماح لهن بالرحيل.

من جانبها، أشارت تقارير إعلامية نقلا عن وكالة الأنباء الأسترالية إلى أن قوات الأمن اضطرت لفتح ممر آمن للحافلة وسط صيحات تطالب بحماية اللاعبات.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مشجعين قولهم إن 3 لاعبات على الأقل شوهدن من نوافذ الحافلة وهن يلوحن بإشارة اليد الدولية "لطلب الاستغاثة".

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الاتحاد الإيراني لكرة القدم أو السلطات الأسترالية. (سكاي نيوز عربية) 

وكالة فارس: 5 لاعبات من منتخب إيران لكرة القدم النسائية غادرن سرا محل إقامتهن في أستراليا ويحتمل طلبهن اللجوء
فرنسا تعتزم زيادة تأشيرات اللجوء للإيرانيين "المضطهدين"
وزير الخارجية الإيراني: أميركا لم تطلب من إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة صفر
الجيش الإيراني يطلب من المواطنين التحلي باليقظة إزاء المؤامرة الخارجية لزعزعة الامن في البلاد
عربي-دولي

رياضة

وكالة الأنباء

قوات الأمن

لكرة القدم

سكاي نيوز

الإيراني

بات على

التزام

طهران

