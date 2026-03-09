بوتين يفتح الباب مجدداً: مستعدون لتزويد أوروبا بالنفط والغاز

أكد ، يوم الاثنين، استعداد بلاده لتزويد الدول الأوروبية بالنفط والغاز، مشترطاً وجود رغبة في "تعاون دائم ومنتظم" بعيداً عن الضغوط السياسية، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في .



وأشار بوتين خلال اجتماع حكومي إلى أن موسكو مستعدة للعمل مع إذا قرروا "الانفتاح" مجدداً، مؤكداً أن لم ترفض هذا التعاون إطلاقاً، ومضيفاً: "نحن مستعدون للعمل مع الأوروبيين، لكننا نحتاج إلى أن يعطونا إشارات مفادها أنهم مستعدون ويرغبون في ذلك".



وتأتي هذه التصريحات في وقت تخطت فيه أسعار النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2022، وذلك على خلفية الضربات الأميركية والإسرائيلية ضد التي بدأت في 28 شباط .

يُذكر أن كان قد حظر استيراد النفط الخام الروسي بحراً منذ عام 2022، كما توقفت فعلياً صادرات روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا منذ كانون الثاني الماضي بسبب أضرار لحقت بخط "دروجبا" العابر لأوكرانيا. وتزامنت تصريحات بوتين مع دعوة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للاتحاد لتعليق على النفط والغاز الروسيين لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار.



