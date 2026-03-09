عضو البرلمان الإيراني: الاحتجاجات الأميركية قد تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية

توقع عضو لجنة والسياسة الخارجية في ، أحمد بخشايش اردستاني، توقف الحرب الحالية خلال حوالي 15 يومًا، مستندًا إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية.



وأوضح بخشايش، في تصريح لوسائل إعلام محلية إيرانية، مساء اليوم الاثنين، أن المؤشر الأول يتعلق بارتفاع أسعار ، إذ تبلغ حاليًا 120 دولارًا للبرميل، ومن المتوقع أن تصل قريبًا إلى 150 دولارًا، ما يخلق ضغوطًا اقتصادية على الأطراف المعنية.





ويتمثل المؤشر الثاني بتزايد الاحتجاجات المضادة للحرب في ، مما يعكس رفض الرأي العام الأمريكي لاستمرار العمليات العسكرية، وفق بخشايش.



وتابع: "المؤشر الثالث يتعلق بتصاعد الضغط الإيراني على ، ما سيدفعها بدورها لممارسة ضغوط على من أجل التوقف عن الحرب".



وأكد بخشايش أن هذه المؤشرات مجتمعة قد تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة.



