13
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
عربي-دولي
عضو البرلمان الإيراني: الاحتجاجات الأميركية قد تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية
Lebanon 24
09-03-2026
|
15:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقع عضو لجنة
الأمن القومي
والسياسة الخارجية في
البرلمان
الإيراني
، أحمد بخشايش اردستاني، توقف الحرب الحالية خلال حوالي 15 يومًا، مستندًا إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية.
وأوضح بخشايش، في تصريح لوسائل إعلام محلية إيرانية، مساء اليوم الاثنين، أن المؤشر الأول يتعلق بارتفاع أسعار
النفط
، إذ تبلغ حاليًا 120 دولارًا للبرميل، ومن المتوقع أن تصل قريبًا إلى 150 دولارًا، ما يخلق ضغوطًا اقتصادية على الأطراف المعنية.
ويتمثل المؤشر الثاني بتزايد الاحتجاجات المضادة للحرب في
الولايات المتحدة
، مما يعكس رفض الرأي العام الأمريكي لاستمرار العمليات العسكرية، وفق بخشايش.
وتابع: "المؤشر الثالث يتعلق بتصاعد الضغط الإيراني على
إسرائيل
، ما سيدفعها بدورها لممارسة ضغوط على
واشنطن
من أجل التوقف عن الحرب".
وأكد بخشايش أن هذه المؤشرات مجتمعة قد تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة.
