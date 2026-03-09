تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عضو البرلمان الإيراني: الاحتجاجات الأميركية قد تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية

Lebanon 24
09-03-2026 | 15:05
A-
A+

عضو البرلمان الإيراني: الاحتجاجات الأميركية قد تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية
عضو البرلمان الإيراني: الاحتجاجات الأميركية قد تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش اردستاني، توقف الحرب الحالية خلال حوالي 15 يومًا، مستندًا إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية.

وأوضح بخشايش، في تصريح لوسائل إعلام محلية إيرانية، مساء اليوم الاثنين، أن المؤشر الأول يتعلق بارتفاع أسعار النفط، إذ تبلغ حاليًا 120 دولارًا للبرميل، ومن المتوقع أن تصل قريبًا إلى 150 دولارًا، ما يخلق ضغوطًا اقتصادية على الأطراف المعنية. 


ويتمثل المؤشر الثاني بتزايد الاحتجاجات المضادة للحرب في الولايات المتحدة، مما يعكس رفض الرأي العام الأمريكي لاستمرار العمليات العسكرية، وفق بخشايش.

وتابع: "المؤشر الثالث يتعلق بتصاعد الضغط الإيراني على إسرائيل، ما سيدفعها بدورها لممارسة ضغوط على واشنطن من أجل التوقف عن الحرب".

وأكد بخشايش أن هذه المؤشرات مجتمعة قد تؤدي إلى وقف العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني: إيران سترد إذا تعرضت لهجوم وآلاف العسكريين الأميركيين سيصبحون في دائرة الخطر
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
لاتحاد الأوروبي للحدث: المواجهة العسكرية مع إيران قد تؤدي لعواقب وخيمة للغاية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية عن السلطة القضائية: وقف الملاحقة الأمنية لمئات المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: مسؤولون أمريكيون يعتبرون أن أي عمل عسكري واسع ضد ⁧‫إيران‬⁩ قد يقوض الاحتجاجات
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:48:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمن القومي

لجنة الأمن

البرلمان

الإيراني

إسرائيل

واشنطن

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:50 | 2026-03-09
Lebanon24
17:40 | 2026-03-09
Lebanon24
17:22 | 2026-03-09
Lebanon24
17:00 | 2026-03-09
Lebanon24
16:33 | 2026-03-09
Lebanon24
16:19 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24