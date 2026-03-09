خرازي: الفضاء الدبلوماسي شبه مغلق بسبب خرق واشنطن المتكرر للاتفاقات

أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ، كمال خرازي، أن بلاده مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد مع ، مشيرًا إلى أن الفضاء الدبلوماسي شبه مغلق، بسبب خرق المتكرر للاتفاقات والوعود.



وقال خرازي، في مقابلة مع شبكة "CNN": "لا أرى أي مجال للدبلوماسية بعد الآن. لقد خدعنا في جولات التفاوض السابقة، وبينما كنا نتحاور، شُنّت علينا هجمات".



وأضاف أن أي حل سلمي محتمل مرتبط بزيادة الضغوط الاقتصادية إلى حد يجعل دول المنطقة ملزمة بالضغط على الولايات المتحدة لوقف العدوان الأمريكي والإسرائيلي.



وأشار خرازي إلى أن الحرب المستمرة تفرض ضغوطًا اقتصادية كبيرة على المنطقة والعالم، بما في ذلك التضخم ونقص الطاقة، وأن استمرار هذا الوضع سيدفع القوى الإقليمية والدولية إلى التدخل لفرض حل للأزمة.



وأكد خرازي أن مستعدة لمواجهة أي سيناريو وتحمّل تبعات الحرب ما دامت السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية مستمرة.



من جانبه، أكد رئيس ، محمد باقر قالیباف، أن إيران ليست بصدد السعي لوقف إطلاق النار، وأن الرد على أي تعدٍ سيستمر بحزم.



وفي مقابلة مع برنامج إخباري على التلفزيون الإيراني، قال قالیباف: "نحن بالتأكيد لا نبحث عن وقف لإطلاق النار، ولن نسمح بإدخال إيران في هذه الحلقة المدمرة".



وحذّر من أن امتداد الحرب إلى البنية التحتية سيؤدي إلى آثار اقتصادية طويلة الأمد، مع توقع استمرار ارتفاع أسعار عند مستويات ثلاثة أرقام، مؤكدًا أن أي اعتداء على الموارد الأساسية مثل المياه والكهرباء سيقابل برد مناسب وفوري.



