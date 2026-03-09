أحد أبرز حراس خامنئي يقتل خلال الهجوم على مكتب المرشد الإيراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الاثنين، بأن رضا ثقفي‌ فر، أحد أقدم الحراس الشخصيين في مكتب المرشد السابق ومساعده الخاص، قُتل خلال الهجوم الذي استهدف في أول أيام الحرب.



يُذكر أن ثقفي ‌فر كان يعمل لسنوات ضمن الدائرة الأمنية المقربة من ، وكان يُعرف كأحد أبرز عناصر فريق حماية القائد.



وتشير المعلومات المنشورة إلى أنه بالإضافة إلى ثقفي ‌فر، قُتل أو جُرح عدد من أفراد الحماية الآخرين، في حين لم تُكشف بعد التفاصيل الكاملة عن الخسائر وهويات جميع الأشخاص المتواجدين في موقع الهجوم.



وبحسب وكالة "تسنيم" ، فإن ثقفي‌ فر كان من العناصر المقربة لمكتب المرشد وفاعلًا ضمن الهيكل الأمني لمقر خامنئي.



وقتل خامنئي مع عدد من كبار العسكريين بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلته خلال هجوم شنته وإسرائيل في الـ28 من شباط الماضي.



Advertisement