تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أحد أبرز حراس خامنئي يقتل خلال الهجوم على مكتب المرشد الإيراني

Lebanon 24
09-03-2026 | 15:30
A-
A+

أحد أبرز حراس خامنئي يقتل خلال الهجوم على مكتب المرشد الإيراني
أحد أبرز حراس خامنئي يقتل خلال الهجوم على مكتب المرشد الإيراني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الاثنين، بأن العميد محمد رضا ثقفي‌ فر، أحد أقدم الحراس الشخصيين في مكتب المرشد السابق علي خامنئي ومساعده الخاص، قُتل خلال الهجوم الذي استهدف مكتب خامنئي في أول أيام الحرب.

يُذكر أن ثقفي ‌فر كان يعمل لسنوات ضمن الدائرة الأمنية المقربة من خامنئي، وكان يُعرف كأحد أبرز عناصر فريق حماية القائد.

وتشير المعلومات المنشورة إلى أنه بالإضافة إلى ثقفي ‌فر، قُتل أو جُرح عدد من أفراد الحماية الآخرين، في حين لم تُكشف بعد التفاصيل الكاملة عن الخسائر وهويات جميع الأشخاص المتواجدين في موقع الهجوم. 

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فإن ثقفي‌ فر كان من العناصر المقربة لمكتب المرشد وفاعلًا ضمن الهيكل الأمني لمقر خامنئي.

وقتل خامنئي مع عدد من كبار القادة العسكريين بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلته خلال هجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل في الـ28 من شباط الماضي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبرز المرشحين للمرشد الثالث لإيران.. من سيخلف خامنئي؟
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء فارس: المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله خلال ساعات صباح السبت
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بأن نجل المرشد الإيراني علي خامنئي ما زال على قيد الحياة
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول: المرشد الإيراني علي خامنئي ليس في طهران ونقل إلى موقع آمن
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 00:48:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

مكتب خامنئي

العميد محمد

علي خامنئي

عميد محمد

الإيرانية

محمد رضا

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:50 | 2026-03-09
Lebanon24
17:40 | 2026-03-09
Lebanon24
17:22 | 2026-03-09
Lebanon24
17:00 | 2026-03-09
Lebanon24
16:33 | 2026-03-09
Lebanon24
16:19 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24