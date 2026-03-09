ترامب: الحرب قد انتهت تقريبًا

أعلن الرئيس الأميركي ، اليوم الاثنين، أن الحرب المرتبطة بإيران تقترب من نهايتها، مؤكداً أن التطورات الميدانية تسير بوتيرة أسرع بكثير مما توقعته إدارته في البداية.





ونقلت مراسلة شبكة سي بي إس نيوز عن قوله: "أعتقد أن الحرب قد انتهت تقريبًا. ليس لديهم أسطول بحري، ولا اتصالات، ولا سلاح جو".





وأضاف أن متقدمة "بفارق كبير" عن المدة الزمنية التي قدّرها في البداية والتي تتراوح بين 4 و5 أسابيع.





وفيما يتعلق بالمرشد المعين حديثا مجتبى ، قال ترامب إنه فكر في شخص ما ليحل محل المرشد، لكنه لم يُدلِ بتفاصيل إضافية حول هذا الأمر.





وقال ترامب إن الحديث عن احتمال استيلاء الولايات المتحدة على الإيراني "سابق لأوانه"، لكنّه لم يستبعد هذا الخيار في ظل استمرار الحرب التي تقول إن هدفها منع من امتلاك سلاح نووي وتقليص قدرتها على تهديد الولايات المتحدة وحلفائها في .





أضاف ترامب إنه لا يرغب في مناقشة ما إذا كان يريد أن تستولي الولايات المتحدة على النفط الإيراني، مضيفاً: "بالتأكيد تحدث الناس عن ذلك".





وأشار الرئيس الأميركي إلى تجربة الولايات المتحدة في فنزويلا، قائلاً: "انظر إلى فنزويلا... الناس فكروا في ذلك، لكن من المبكر الحديث عن الأمر الآن".





وكان ترامب قد قال في خطاب حالة الاتحاد الشهر الماضي إن الولايات المتحدة حصلت بالفعل على أكثر من 80 مليون برميل من النفط من فنزويلا.

