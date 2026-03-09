الرياض: تدمير مسيّرات متجهة إلى منشآت نفطية في حقل شيبة

أعلنت ، مساء اليوم الاثنين، تدمير بعض المسيّرات من .



ونقلت "واس"، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع، قوله "تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، اعتراض وتدمير مسيّرة بالربع الخالي متجهةٍ إلى حقل شيبة.



Advertisement