عربي-دولي
هجوم صاروخي إيراني في وسط إسرائيل يسفر عن قتيل وجريحين ويصيب عدة مدن
Lebanon 24
09-03-2026
|
16:33
قُتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في هجوم بصاروخ إيراني يحمل رأسا حربيا عنقوديا استهدف وسط
إسرائيل
، ضمن الهجمة السابعة من القصف
الإيراني
منذ منتصف الليل.
وأصاب الرأس الحربي العنقودي ستة مواقع على الأقل في مدن يهود وأور
يهودا
وحولون وبات يام. وأعلنت نجمة داود الحمراء (الإسعاف) مقتل رجل في الأربعينات من عمره متأثرا بجراحه في موقع بناء بيهود، وإصابة آخر بجروح خطيرة في أور يهودا.
كما أصيبت امرأة في ريشون لتسيون بجروح متوسطة من حطام متطاير.
وأشادت هيئة الإذاعة والتلفزيون
الإيرانية
IRIB بالضربات، قائلة إنها "الموجة الأولى من الصواريخ في عهد مجتبى
خامنئي
" القائد المنتخب حديثا خلفا لوالده
علي خامنئي
الذي اغتيل في 28 شباط.
