هجوم صاروخي إيراني في وسط إسرائيل يسفر عن قتيل وجريحين ويصيب عدة مدن

قُتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في هجوم بصاروخ إيراني يحمل رأسا حربيا عنقوديا استهدف وسط ، ضمن الهجمة السابعة من القصف منذ منتصف الليل.





وأصاب الرأس الحربي العنقودي ستة مواقع على الأقل في مدن يهود وأور وحولون وبات يام. وأعلنت نجمة داود الحمراء (الإسعاف) مقتل رجل في الأربعينات من عمره متأثرا بجراحه في موقع بناء بيهود، وإصابة آخر بجروح خطيرة في أور يهودا.





كما أصيبت امرأة في ريشون لتسيون بجروح متوسطة من حطام متطاير.





وأشادت هيئة الإذاعة والتلفزيون IRIB بالضربات، قائلة إنها "الموجة الأولى من الصواريخ في عهد مجتبى " القائد المنتخب حديثا خلفا لوالده الذي اغتيل في 28 شباط.





