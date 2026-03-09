تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
البابا يعبّر عن "ألمه العميق" لمقتل الأبرياء في الشرق الأوسط
Lebanon 24
09-03-2026
|
17:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعرب
البابا لاوون الرابع عشر
الاثنين عن "ألمه العميق"لمقتل "عدد كبير من الأبرياء في عمليات القصف الاخيرة في الشرق الاوسط"، وبينهم "العديد من الاطفال"وكاهن لبناني، وفق ما قال المكتب الاعلامي في
الفاتيكان
لوكالة فرانس برس.
وقال المتحدث
ماتيو بروني
في بيان إن الحبر الاعظم الأميركي "يتابع الاحداث بقلق، ويصلي من أجل وقف سريع للاعمال العسكرية".
لبنان
تابع
