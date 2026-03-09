البابا يعبّر عن "ألمه العميق" لمقتل الأبرياء في الشرق الأوسط

اعرب الاثنين عن "ألمه العميق"لمقتل "عدد كبير من الأبرياء في عمليات القصف الاخيرة في الشرق الاوسط"، وبينهم "العديد من الاطفال"وكاهن لبناني، وفق ما قال المكتب الاعلامي في لوكالة فرانس برس.





وقال المتحدث في بيان إن الحبر الاعظم الأميركي "يتابع الاحداث بقلق، ويصلي من أجل وقف سريع للاعمال العسكرية".

