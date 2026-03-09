قادة العالم يدينون الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ويؤكدون ضرورة الحوار والدبلوماسية

يواصل قادة العالم إدانتهم للاعتداءات على أراضي دولة ، عبر سلسلة اتصالات هاتفية مع الشيخ زايد، مع التأكيد على أهمية اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية لتجنب تصاعد الأزمة.





بحث الشيخ محمد بن زايد مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس التطورات العسكرية في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجدد ميرتس إدانة ألمانيا للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الإمارات والدول الشقيقة، مؤكداً تضامن بلاده مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية أراضيها ومواطنيها. كما استدعت السفير لتأكيد موقفها الرافض لهذه الاعتداءات.

وشدد الطرفان على ضرورة وقف التصعيد فوراً واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.



إسبانيا

تلقى الشيخ محمد بن زايد اتصالاً من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، حيث تم بحث الأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

أعرب سانشيز عن إدانة إسبانيا للاعتداءات الإيرانية، مؤكداً استدعاء وزارة الخارجية الإسبانية للسفير الإيراني لإبلاغه الموقف الرسمي.

وشدد الجانبان على وقف التصعيد العسكري والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، مع التأكيد على أن استمرار الصراع يشكل تهديداً للاستقرار في المنطقة والعالم.



فيتنام

تلقى الشيخ محمد بن زايد اتصالاً من رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، حيث بحثا التطورات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الوزراء الفيتنامي إدانته للاعتداءات الإيرانية واعتبارها انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي وميثاق ، مع الإعراب عن تضامن بلاده مع الإمارات في حماية سيادتها وأمنها وسلامة سكانها.

وشدد الطرفان على أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية لتفادي مزيد من الأزمات.



الإكوادور

أكد رئيس الإكوادور دانيال نوبوا تضامن بلاده مع الإمارات إزاء الاعتداءات الإيرانية على سيادتها وأمنها ومواطنيها، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف العمليات العسكرية فوراً واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

