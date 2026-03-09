تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
هذا شرط إيران لوقف إطلاق النار
Lebanon 24
09-03-2026
|
17:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد نائب
وزير الخارجية الإيراني
، كبير المفاوضين في الملف
النووي
، كاظم غريب آبادي، أن الشرط الأول لوقف إطلاق النار يتمثل في ضمان عدم تكرار أي هجمات أو اعتداءات على
إيران
.
وقال آبادي، للتلفزيون
الإيراني
، اليوم الاثنين، إن "عددًا من الدول، بينها
الصين
وروسيا وفرنسا، أجرت اتصالات مع
طهران
لبحث إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ظل التطورات العسكرية الجارية".
وأوضح أن إيران دخلت مسار المفاوضات استجابة لطلب من
الولايات المتحدة
وبناءً على مطالب بعض الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن طهران تعاملت مع هذه الخطوة بحذر نظرًا إلى التجارب السابقة.
وأضاف أن الحكومة
الإيرانية
أبلغت
الأجهزة الأمنية
والعسكرية بضرورة الاستعداد الكامل، تحسبًا لأي تطورات محتملة، في ظل استمرار التوترات في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون يقود اتصالات ديبلوماسية مع "مثلث دولي" وشروط إسرائيلية قاسية لوقف إطلاق النار
Lebanon 24
عون يقود اتصالات ديبلوماسية مع "مثلث دولي" وشروط إسرائيلية قاسية لوقف إطلاق النار
10/03/2026 00:48:51
10/03/2026 00:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية العراقية ترحب بالتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد
Lebanon 24
الخارجية العراقية ترحب بالتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد
10/03/2026 00:48:51
10/03/2026 00:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
غروسي: مشاورات لإنشاء منطقة موقتة لوقف إطلاق النار قرب زابوريجيا
Lebanon 24
غروسي: مشاورات لإنشاء منطقة موقتة لوقف إطلاق النار قرب زابوريجيا
10/03/2026 00:48:51
10/03/2026 00:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا ترحّب بوقف إطلاق النار في سوريا وتؤكد وفاءها لحلفائها الأكراد
Lebanon 24
فرنسا ترحّب بوقف إطلاق النار في سوريا وتؤكد وفاءها لحلفائها الأكراد
10/03/2026 00:48:51
10/03/2026 00:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
نائب وزير الخارجية
الولايات المتحدة
الأجهزة الأمنية
وزير الخارجية
الإيرانية
الإيراني
النووي
قد يعجبك أيضاً
قادة العالم يدينون الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ويؤكدون ضرورة الحوار والدبلوماسية
Lebanon 24
قادة العالم يدينون الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ويؤكدون ضرورة الحوار والدبلوماسية
17:40 | 2026-03-09
09/03/2026 05:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا يعبّر عن "ألمه العميق" لمقتل الأبرياء في الشرق الأوسط
Lebanon 24
البابا يعبّر عن "ألمه العميق" لمقتل الأبرياء في الشرق الأوسط
17:22 | 2026-03-09
09/03/2026 05:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرزها لبنان.. من هي الدول المتأثرة بحرب إيران؟
Lebanon 24
أبرزها لبنان.. من هي الدول المتأثرة بحرب إيران؟
17:00 | 2026-03-09
09/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم صاروخي إيراني في وسط إسرائيل يسفر عن قتيل وجريحين ويصيب عدة مدن
Lebanon 24
هجوم صاروخي إيراني في وسط إسرائيل يسفر عن قتيل وجريحين ويصيب عدة مدن
16:33 | 2026-03-09
09/03/2026 04:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الرياض: تدمير مسيّرات متجهة إلى منشآت نفطية في حقل شيبة
Lebanon 24
الرياض: تدمير مسيّرات متجهة إلى منشآت نفطية في حقل شيبة
16:19 | 2026-03-09
09/03/2026 04:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
05:45 | 2026-03-09
09/03/2026 05:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
06:59 | 2026-03-09
09/03/2026 06:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل في إسرائيل عن لبنان.. كلام "حربي"!
15:22 | 2026-03-09
09/03/2026 03:22:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:40 | 2026-03-09
قادة العالم يدينون الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ويؤكدون ضرورة الحوار والدبلوماسية
17:22 | 2026-03-09
البابا يعبّر عن "ألمه العميق" لمقتل الأبرياء في الشرق الأوسط
17:00 | 2026-03-09
أبرزها لبنان.. من هي الدول المتأثرة بحرب إيران؟
16:33 | 2026-03-09
هجوم صاروخي إيراني في وسط إسرائيل يسفر عن قتيل وجريحين ويصيب عدة مدن
16:19 | 2026-03-09
الرياض: تدمير مسيّرات متجهة إلى منشآت نفطية في حقل شيبة
15:47 | 2026-03-09
ترامب: الحرب قد انتهت تقريبًا
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 00:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 00:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 00:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24