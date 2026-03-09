هذا شرط إيران لوقف إطلاق النار

أكد نائب ، كبير المفاوضين في الملف ، كاظم غريب آبادي، أن الشرط الأول لوقف إطلاق النار يتمثل في ضمان عدم تكرار أي هجمات أو اعتداءات على .





وقال آبادي، للتلفزيون ، اليوم الاثنين، إن "عددًا من الدول، بينها وروسيا وفرنسا، أجرت اتصالات مع لبحث إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ظل التطورات العسكرية الجارية".





وأوضح أن إيران دخلت مسار المفاوضات استجابة لطلب من وبناءً على مطالب بعض الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن طهران تعاملت مع هذه الخطوة بحذر نظرًا إلى التجارب السابقة.





وأضاف أن الحكومة أبلغت والعسكرية بضرورة الاستعداد الكامل، تحسبًا لأي تطورات محتملة، في ظل استمرار التوترات في المنطقة.

