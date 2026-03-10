ترامب: إيران تمتلك صواريخ "توماهوك" الأميركية

قال الرئيس الأميركي إن تمتلك صواريخ من نوع "توماهوك" الأميركية عند سؤاله عن الضربة التي استهدفت مدرسة للبنات، والتي أسفرت عن مقتل 165 شخصا.





وعند سؤاله عما إذا كانت ستتحمل مسؤولية الضربة، قال إن صاروخ كروز، الذي تصنعه شركة الدفاع الأميركية رايثيون، يباع ويستخدم من قبل دول أخرى وأن إيران "تمتلك أيضا بعض صواريخ توماهوك".



وأضاف: "سواء كانت إيران أو أي جهة أخرى.. صاروخ توماهوك أمر عام جدا".

