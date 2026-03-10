ردا على مناورات سول وواشنطن.. كيم يو جونغ تحذر من عواقب وخيمة

دانت شقيقة الزعيم الكوري ، ذات النفوذ القوي، اليوم الثلاثاء، المناورات العسكرية المشتركة الجارية بين والولايات المتحدة، محذرة من "عواقب وخيمة لا يمكن تصورها".





وأصدرت كيم يو ، وهي مديرة إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، هذا التحذير في بيان صحفي بعد يوم من انطلاق مناورات "درع الحرية" العسكرية السنوية الربيعية بين الجنوبية والولايات المتحدة، لمدة 11 يوما، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.



وقالت كيم في بيان نقلته الشمالية: "قد يتسبب استعراض القوة من قبل القوات المعادية بالقرب من المناطق الخاضعة لسيادة دولتنا وونطاق أمنها في عواقب وخيمة لا يمكن تصورها"، وفقا لفرانس برس.





