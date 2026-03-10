هجوم إيراني يستهدف مبنى سكني بالمنامة.. وسقوط قتيل

أعلنت البحرينية، صباح الثلاثاء، وفاة امرأة بحرينية تبلغ من العمر 29 عاما جراء العدوان الذي استهدف مبنى سكنيا في العاصمة .

وكانت السلطات قد أفادت في وقت سابق بأن المبنى السكني تعرض للقصف ضمن الهجمات التي طالت .



ويأتي ذلك بعد أن أعلنت صباح الاثنين إصابة 32 شخصا، بينهم عدد من الأطفال، في هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سترة جنوب المنامة.