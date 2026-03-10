تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بسبب حرب إيران.. الديمقراطيون يهددون بعرقلة مجلس الشيوخ

Lebanon 24
10-03-2026 | 00:46
A-
A+
بسبب حرب إيران.. الديمقراطيون يهددون بعرقلة مجلس الشيوخ
بسبب حرب إيران.. الديمقراطيون يهددون بعرقلة مجلس الشيوخ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
هدد عدد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي بعرقلة أعمال المجلس ما لم تقدم إدارة الرئيس دونالد ترامب جلسات استماع علنية بشأن الحرب مع إيران.


ويأتي هذا التحرك بعد فشل التصويت الأسبوع الماضي على قرار صلاحيات الحرب، الذي كان سيلزم الإدارة بالحصول على موافقة الكونغرس قبل تنفيذ أي هجمات مستقبلية على إيران، وذلك إلى حد كبير على أساس الانقسام الحزبي.

ورغم ذلك، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عدة مشاريع قوانين مماثلة، ما قد يجبر المجلس على إجراء تصويتات متكررة إذا قرروا المضي في طرحها.
 وقال السيناتور عن ولاية نيوجيرسي كوري بوكر إن الديمقراطيين سيستخدمون "كل الوسائل المتاحة لدينا لوقف الأعمال كالمعتاد" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين.

وتعكس هذه الخطوة حرص الديمقراطيين على فرض نقاش علني حول الحرب مع إيران، إلا أنهم يلجأون إلى وسائل ضغط برلمانية غير تقليدية لإبراز القضية أمام الرأي العام، نظرا لكونهم يشكلون أقلية في مجلسي الكونغرس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عنف داخل جلسة مجلس الشيوخ بعد الاحتجاج على الحرب ضد إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ شاك شومر حول إيران: الأمر أشبه بحرب
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: محاولة الديمقراطيين وقف الحرب ضد إيران أمر مخز
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز: أميركا تهدد العراق بأزمة دولار بسبب الفصائل المدعومة من إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:47:46 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الديمقراطيين

دارة الرئيس

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

برلماني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-03-10
Lebanon24
04:54 | 2026-03-10
Lebanon24
04:52 | 2026-03-10
Lebanon24
04:51 | 2026-03-10
Lebanon24
04:49 | 2026-03-10
Lebanon24
04:47 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24