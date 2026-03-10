بسبب حرب إيران.. الديمقراطيون يهددون بعرقلة مجلس الشيوخ

هدد عدد من في مجلس الشيوخ الأميركي بعرقلة أعمال المجلس ما لم تقدم إدارة الرئيس جلسات استماع علنية بشأن الحرب مع .





ويأتي هذا التحرك بعد فشل التصويت الأسبوع الماضي على قرار صلاحيات الحرب، الذي كان سيلزم الإدارة بالحصول على موافقة الكونغرس قبل تنفيذ أي هجمات مستقبلية على إيران، وذلك إلى حد كبير على أساس الانقسام الحزبي.



ورغم ذلك، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عدة مشاريع قوانين مماثلة، ما قد يجبر المجلس على إجراء تصويتات متكررة إذا قرروا المضي في طرحها.

وقال السيناتور عن ولاية نيوجيرسي بوكر إن الديمقراطيين سيستخدمون "كل الوسائل المتاحة لدينا لوقف الأعمال كالمعتاد" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين.



وتعكس هذه الخطوة حرص الديمقراطيين على فرض نقاش علني حول الحرب مع إيران، إلا أنهم يلجأون إلى وسائل ضغط برلمانية غير تقليدية لإبراز القضية أمام الرأي العام، نظرا لكونهم يشكلون أقلية في مجلسي الكونغرس.