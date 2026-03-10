قصف قرب سرغايا.. دمشق تتهم حزب الله

أكدت هيئة العمليات في سقوط قذائف مدفعية على الأراضي قرب بلدة غرب ، قالت إنها أُطلقت من الأراضي .





وقالت الهيئة في تصريح لوكالة الأنباء إن " أطلق القذائف باتجاه نقاط للجيش السوري قرب البلدة".

وأضافت أنها "رصدت وصول تعزيزات لحزب الله إلى الحدود السورية-اللبنانية"، مشيرة إلى أن الجيش يقوم حالياً بمراقبة الوضع وتقييمه.

وأوضحت الهيئة أنه يجري التواصل مع ودراسة الخيارات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وشددت هيئة العمليات على أن الجيش العربي السوري لن يتساهل مع أي اعتداء يستهدف الأراضي السورية.