Najib Mikati
عربي-دولي

ابنا ترامب يستثمران بشركة لصناعة المسيّرات

Lebanon 24
10-03-2026 | 01:44
ابنا ترامب يستثمران بشركة لصناعة المسيّرات
يدعم اثنان من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروعا تجاريا جديدا لإنتاج طائرات مسيّرة عسكرية، مما يطرح تساؤلات حول تضارب المصالح في ظل قيادة ترامب لحرب إيران.


ووصف بيان إعلامي، الإثنين، إريك ترامب ودونالد ترامب الابن كمستثمرين بارزين في عملية اندماج شركة "باوروس" المتخصصة في إنتاج الطائرات المسيّرة ذاتية القيادة، مع شركة "أوريوس غرينواي هولدينغز" المدرجة في البورصة، التي تدير ملاعب غولف في فلوريدا.

وستقوم الشركة الجديدة التي تحمل أيضا اسم "باوروس"، بتصنيع طائرات مسيّرة "للاستخدام العسكري والتجاري في بيئات عالية المخاطر"، وذلك وفقا للبيان الإعلامي للشركة الذي اعتبر أن حرب الشرق الأوسط دليل على جدوى المشروع.
