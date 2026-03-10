ابنا ترامب يستثمران بشركة لصناعة المسيّرات

يدعم اثنان من أبناء الرئيس الأميركي مشروعا تجاريا جديدا لإنتاج طائرات مسيّرة عسكرية، مما يطرح تساؤلات حول تضارب المصالح في ظل قيادة لحرب .





ووصف بيان إعلامي، الإثنين، ودونالد ترامب الابن كمستثمرين بارزين في عملية اندماج شركة "باوروس" المتخصصة في إنتاج الطائرات المسيّرة ذاتية القيادة، مع شركة "أوريوس غرينواي هولدينغز" المدرجة في البورصة، التي تدير ملاعب غولف في .



وستقوم الشركة الجديدة التي تحمل أيضا اسم "باوروس"، بتصنيع طائرات مسيّرة "للاستخدام العسكري والتجاري في بيئات عالية المخاطر"، وذلك وفقا للبيان الإعلامي للشركة الذي اعتبر أن حرب دليل على جدوى المشروع.

Advertisement