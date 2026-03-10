عراقجي: التفاوض مع واشنطن ليس على جدول أعمالنا

أكد عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن التفاوض مع ليس على جدول الأعمال حالياً، مستذكراً أن لديها "تجربة مريرة للغاية" في التعامل معهم.

وقال في تصريحات لـ PBS NEWS، إن من السابق لأوانه أن يدلي المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي بأي تصريحات علنية بشأن المحادثات مع ، مشيراً إلى أن خطاباته وتعليقاته ستصدر لاحقاً.



وأكد عراقجي أن تباطؤ أو توقف نقل في المنطقة ليس بسبب إيران، بل نتيجة الهجمات والاعتداءات التي شنتها والولايات المتحدة، والتي جعلت المنطقة بأكملها غير آمنة.



وأوضح أن هذا الوضع سبب مخاوف ناقلات النفط من المرور عبر مضيق هرمز، مضيفاً: "لم نغلق المضيق، ولا نمنع أحداً من الإبحار فيه"، مشيراً إلى أن الضربات الأميركية والإسرائيلية لها تبعات على بأسره وليس على إيران وحدها.



مسؤول إيراني كبير: مستعدون لحرب طويلة الأمد مع أميركا



من جانبه، قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي إن الأمل ضئيل في الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مع اندلاع الحرب. وقال "لم أعد أرى أي مجال للدبلوماسية لأن رئيس الولايات المتحدة قد خدع الآخرين ولم يلتزم بوعوده".



كما أضاف "إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد مع أميركا".



أتت تلك التصريحات وسط تأكيدات أميركية وإسرائيلية بأن "العملية العسكرية" ستستمر أسابيع أخرى بعد، بينما تصاعدت التحذيرات الدولية من خطورة توسع الصراع.



فيما جددت القوات لا سيما الحرس الثوري التأكيد على المضي في المواجهة، حتى لو طالت لـ 6 أشهر.