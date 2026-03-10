تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الحرس الثوري: نحن من يحدد نهاية الحرب

Lebanon 24
10-03-2026 | 01:49
الحرس الثوري: نحن من يحدد نهاية الحرب
الحرس الثوري: نحن من يحدد نهاية الحرب photos 0
رد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول موعد انتهاء الصراع، قائلاً "نحن من يحدد متى تنتهي الحرب".
كما قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نايني، إنه مستعد لمواجهة الأسطول الأميركي في مضيق هرمز، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بحماية صادرات النفط في المنطقة.

وأضاف "طهران لن تسمح بتصدير لتر نفط واحد من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية".

أتى ذلك، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الحرب مع إيران "ستكون رحلة قصيرة الأمد"، مشيرا إلى أن "الحرب تقترب من نهايتها لكن ليس هذا الأسبوع".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحافي بولاية فلوريدا، أن المخاطرة الكبرى في الحرب كانت خلال الأيام الأولى، مؤكدا أن العمليات ستستمر "إلى أن يهزم العدو هزيمة كاملة وحاسمة".

كما توعّد الرئيس الأميركي إيران بهجوم أكبر إذا عرقلت إمدادات النفط التي ارتفعت أسعارها بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وقال "لن أسمح لنظام إرهابي بأن يأخذ العالم رهينة ويحاول إيقاف الإمدادات النفطية للعالم. وإذا أقدمت إيران على أيّ فعل من هذا القبيل، فسوف تتعرض لضربة أشد بكثير".
