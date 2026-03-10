تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الرياض: استمرار هجمات إيران يعني مزيداً من التصعيد

Lebanon 24
10-03-2026 | 01:51
A-
A+
الرياض: استمرار هجمات إيران يعني مزيداً من التصعيد
الرياض: استمرار هجمات إيران يعني مزيداً من التصعيد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، ومسيرتين في المنطقة الشرقية.

وقبل ذلك، أعلنت الدفاعات السعودية عن التصدي لمسيّرتين شرق محافظة الخرج.

إلى ذلك، كانت الدفاعات السعودية تصدت لـ 9 مسيّرات اليوم في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

كما دمرت وزارة الدفاع السعودية 7 مسيرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي، وذلك في أحدث عمليات التصدي والاعتراض اليوم للمسيرات الإيرانية التي تطال المملكة.

وتجدد السعودية، إدانتها القاطعة للاعتداءات الإيرانية ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، مؤكدة أن استمرار الهجمات الإيرانية يعني مزيداً من التصعيد.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السعودية تُحذر في بيان: استمرار الهجمات الإيرانية يعني مزيداً من التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: الرياض أبلغت طهران بأن استمرار الهجمات على السعودية وقطاع الطاقة فيها قد يدفعها للرد بالمثل
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر: استمرار إيران في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار أمر بالغ الخطورة
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران في "ورطة كبيرة" مع استمرار الاحتجاجات وما قد نفعله هناك لا يعني نشر قوات في الميدان
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

وكالة الأنباء

الدول العربية

وزارة الدفاع

الإيرانية

الإيراني

السعودية

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-03-10
Lebanon24
04:54 | 2026-03-10
Lebanon24
04:52 | 2026-03-10
Lebanon24
04:51 | 2026-03-10
Lebanon24
04:49 | 2026-03-10
Lebanon24
04:47 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24