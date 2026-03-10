الرياض: استمرار هجمات إيران يعني مزيداً من التصعيد

أعلن اللواء الركن المالكي، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، ومسيرتين في المنطقة الشرقية.



وقبل ذلك، أعلنت الدفاعات السعودية عن التصدي لمسيّرتين شرق محافظة الخرج.



إلى ذلك، كانت الدفاعات السعودية تصدت لـ 9 مسيّرات اليوم في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.



كما دمرت السعودية 7 في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي، وذلك في أحدث عمليات التصدي والاعتراض اليوم للمسيرات التي تطال .



وتجدد السعودية، إدانتها القاطعة للاعتداءات الإيرانية ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من والإسلامية والصديقة، مؤكدة أن استمرار الهجمات الإيرانية يعني مزيداً من التصعيد.



وأكدت في بيان، احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان، وفق ما نقلته السعودية (واس).

