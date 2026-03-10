مستشارو ترامب يحثونه "سرا" على الخروج من حرب إيران.. تقرير يكشف التفاصيل

ذكرت صحيفة " " أن بعض مستشاري الرئيس الأميركي يحثونه سرا على الإعلان عن خطة للخروج من حرب .





وأضافت الصحيفة الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن هؤلاء المستشارين يدفعون لأن يوضح أن الجيش "حقق إلى حد كبير أهدافه من الحرب".

وبينما قدم المسؤولون الأميركيون قوائم متباينة لأهداف الحرب، فإنها تتلخص عموما في تدمير برنامج الصواريخ ، وتدمير أسطولها البحري، ووقف دعم إيران لوكلائها الإقليميين، ومنعها من الحصول على سلاح نووي.



ويتناغم التقرير مع تصريح للرئيس الأميركي، الإثنين، قال فيه إن "الحرب على إيران ستنتهي قريبا"، من دون أن يحدد موعدا لذلك، مشددا في الوقت نفسه على أن الهجوم الأميركي حقق أهدافه.



لكن المتحدثة باسم كارولين ليفيت، نفت بشدة تقرير " جورنال".



وقالت ليفيت: "هذه القصة مليئة بالهراء من مصادر مجهولة، أؤكد لكم أنها ليست حاضرة مع . يركز كبار مساعدي الرئيس على مدار الساعة لضمان استمرار نجاح العملية العسكرية بشكل كبير، وسيُحدد للقوات المسلحة نهاية هذه العمليات في نهاية المطاف".