Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

مستشارو ترامب يحثونه "سرا" على الخروج من حرب إيران.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
10-03-2026 | 02:09
مستشارو ترامب يحثونه سرا على الخروج من حرب إيران.. تقرير يكشف التفاصيل
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بعض مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحثونه سرا على الإعلان عن خطة للخروج من حرب إيران.


وأضافت الصحيفة الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن هؤلاء المستشارين يدفعون ترامب لأن يوضح أن الجيش "حقق إلى حد كبير أهدافه من الحرب".
وبينما قدم المسؤولون الأميركيون قوائم متباينة لأهداف الحرب، فإنها تتلخص عموما في تدمير برنامج الصواريخ الإيراني، وتدمير أسطولها البحري، ووقف دعم إيران لوكلائها الإقليميين، ومنعها من الحصول على سلاح نووي.

ويتناغم التقرير مع تصريح للرئيس الأميركي، الإثنين، قال فيه إن "الحرب على إيران ستنتهي قريبا"، من دون أن يحدد موعدا لذلك، مشددا في الوقت نفسه على أن الهجوم الأميركي الإسرائيلي حقق أهدافه.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، نفت بشدة تقرير "وول ستريت جورنال".

وقالت ليفيت: "هذه القصة مليئة بالهراء من مصادر مجهولة، أؤكد لكم أنها ليست حاضرة مع الرئيس ترامب. يركز كبار مساعدي الرئيس على مدار الساعة لضمان استمرار نجاح العملية العسكرية بشكل كبير، وسيُحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة نهاية هذه العمليات في نهاية المطاف".
