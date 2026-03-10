في اليوم الـ11 على الحرب.. إيران تتوعد بحصار نفطي وترامب يهدد بضربة أشد

فيما تتواصل الحرب في وتتوسع، قال الحرس الثوري ، اليوم الثلاثاء، إنه لن يسمح بشحن "لتر واحد من النفط" من إذا استمرت الهجمات الأميركية

والإسرائيلية، مما دفع الرئيس إلى التحذير بأن ستضرب إيران بقوة أكبر إذا منعت الصادرات من منطقة إنتاج الطاقة الحيوية.



جاء تحذير بعد تقلبات في الأسواق المالية العالمية بسبب مخاوف من أن المؤسسة الأمنية تتجمع خلف المرشد الجديد مجتبى خامنئي وليست مستعدة للتراجع في أي وقت قريب.



وقال ترامب إن الولايات المتحدة ألحقت أضراراً جسيمة بالقوات الجوية والبحرية الإيرانية، وتوقع أن ينتهي الصراع قبل المهلة الأولية المحددة بأربعة أسابيع، غير أنه لم يحدد شكل النصر. وسبق أن طالب ترامب إيران باستسلام غير مشروط.



وتقول إن هدفها من الحرب هو الإطاحة بنظام الحكم في إيران. ويقول المسؤولون الأميركيون إن هدف هو في الأساس تدمير قدرات إيران الصاروخية وبرنامجها ، لكن ترامب قال إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بوجود حكومة إيرانية مطيعة.

وقال سفير إيران لدى إن الهجمات الأميركية منذ نهاية شباط أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 1332 مدنياً إيرانياً وإصابة الآلاف.



وحذر ترامب من أن الهجمات الأميركية قد تزداد بشدة إذا سعت إيران إلى منع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.



وقال ترامب في مؤتمر صحافي "سنضربهم بقوة لدرجة أنه لن يكون من الممكن لهم أو لأي شخص آخر يساعدهم استعادة تلك المنطقة من العالم".



وفي طهران، هدد الحرس الثوري الإيراني بأنه لن يسمح بخروج أي نفط من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الحرس الثوري القول "نحن من سيحدد نهاية الحرب".

وقال ترامب ردا على ذلك "إذا قامت إيران بأي شيء يوقف تدفق النفط داخل مضيق هرمز، فسوف تضربها الولايات المتحدة أقوى 20 مرة مما ضربتها حتى الآن".



وأدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، مما تسبب في توقف ناقلات النفط عن الإبحار منذ أكثر من أسبوع وأجبر المنتجين على وقف الضخ مع امتلاء المخازن.



وبدد اختيار مجتبى خامنئي أمس الاثنين الآمال على ما يبدو في إنهاء سريع للحرب، مما أدى إلى ارتفاع أسواق النفط وانخفاض أسواق الأسهم بشدة، قبل أن ينعكس الوضع في الاتجاه الآخر عندما توقع ترامب إنهاء الحرب سريعاً وتقارير عن تخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على الطاقة الروسية.