في ضربة منسوبة لواشنطن.. مقتل 4 من فصيل عراقي موال لإيران

قتل 4 مقاتلين من فصيل مسلّح موال لإيران، فجر الثلاثاء، في ضربة على مقرّ لهم في شمال ، بحسب ما أعلنت الإمام علي التي اتهمت بتنفيذها.

وأشارت كتائب الإمام علي إلى أن "عدوانا أميركيا غادرا استهدف أحد مقرات اللواء 40" التابع لها ضمن هيئة "في قضاء الدبس بمحافظة "، بحسب فرانس برس.



من جهتها، نقلت عن مصادر أمنية قولها إن غارات جوية استهدفت مقرا للحشد الشعبي قرب كركوك وأسفرت عن مقتل 4 مقاتلين وإصابة 12 آخرين.