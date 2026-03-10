تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مع اشتداد الصراع.. واشنطن تنقل مكونات دفاع صاروخي من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
10-03-2026
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
شرعت
الولايات المتحدة
في نقل أجزاء من نظام بطاريات الدفاع الصاروخي وصائد الصواريخ البالستية "ثاد" من قواعدها في
كوريا الجنوبية
إلى منطقة
الشرق الأوسط
، وفق ما كشفت صحيفة "
واشنطن بوست
" الأميركية في تقرير اليوم الثلاثاء نقلاً عن مصدرين مسؤولين.
وجاءت هذه الخطوة في ضوء تقارير إعلامية تتحدث عن قيام القوات الأميركية المتمركزة في
كوريا
الجنوبية بشحن جزء من عتادها العسكري إلى الخارج، تزامناً مع اشتداد رحى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن "
وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون)، بدأت نقل مكونات من منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط".
يشار إلى أن هذه المنظومة، المعروفة بقدرتها على اعتراض الصواريخ المعادية في مرحلتها النهائية، تم نشرها في كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الصاروخية
القادمة
من
كوريا الشمالية
.
