مع اشتداد الصراع.. واشنطن تنقل مكونات دفاع صاروخي من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط

شرعت في نقل أجزاء من نظام بطاريات الدفاع الصاروخي وصائد الصواريخ البالستية "ثاد" من قواعدها في إلى منطقة ، وفق ما كشفت صحيفة " " الأميركية في تقرير اليوم الثلاثاء نقلاً عن مصدرين مسؤولين.وجاءت هذه الخطوة في ضوء تقارير إعلامية تتحدث عن قيام القوات الأميركية المتمركزة في الجنوبية بشحن جزء من عتادها العسكري إلى الخارج، تزامناً مع اشتداد رحى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.وقالت الصحيفة إن " الأميركية (البنتاغون)، بدأت نقل مكونات من منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط".يشار إلى أن هذه المنظومة، المعروفة بقدرتها على اعتراض الصواريخ المعادية في مرحلتها النهائية، تم نشرها في كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الصاروخية من .