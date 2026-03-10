تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مع اشتداد الصراع.. واشنطن تنقل مكونات دفاع صاروخي من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
10-03-2026 | 03:40
مع اشتداد الصراع.. واشنطن تنقل مكونات دفاع صاروخي من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط
شرعت الولايات المتحدة في نقل أجزاء من نظام بطاريات الدفاع الصاروخي وصائد الصواريخ البالستية "ثاد" من قواعدها في كوريا الجنوبية إلى منطقة الشرق الأوسط، وفق ما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير اليوم الثلاثاء نقلاً عن مصدرين مسؤولين.

وجاءت هذه الخطوة في ضوء تقارير إعلامية تتحدث عن قيام القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية بشحن جزء من عتادها العسكري إلى الخارج، تزامناً مع اشتداد رحى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن "وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بدأت نقل مكونات من منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط".

يشار إلى أن هذه المنظومة، المعروفة بقدرتها على اعتراض الصواريخ المعادية في مرحلتها النهائية، تم نشرها في كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الصاروخية القادمة من كوريا الشمالية.
 
مواضيع ذات صلة
كوريا الجنوبية: أميركا نقلت منظومات باتريوت من قاعدة أوسان لإرسالها للشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
النرويج تنقل جزءًا من جنودها في الشرق الأوسط لأسباب أمنية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء اليابان: من الصعب التكهن الآن بكيفية تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الياباني
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع كوريا الجنوبية: لا صحة لمزاعم انتهاك سيادة كوريا الشمالية بمسيّرتين
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع

واشنطن بوست

البنتاغون

القادمة

تابع
Lebanon24
05:02 | 2026-03-10
Lebanon24
04:54 | 2026-03-10
Lebanon24
04:52 | 2026-03-10
Lebanon24
04:51 | 2026-03-10
Lebanon24
04:49 | 2026-03-10
Lebanon24
04:47 | 2026-03-10
