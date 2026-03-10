بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـThe Telegraph: حرب ترامب على إيران باتت ضرورية

ذكرت صحيفة "The Telegraph" أنه "في ليلة مظلمة، سيكون من الصعب التمييز بين آية الله الراحل، السيد علي خامنئي، الذي لقي حتفه في وابل من 30 صاروخًا إسرائيليًا من طراز "سبارو" في 28 شباط، وخليف...