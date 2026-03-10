تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
البحرية الباكستانية تواكب السفن التجارية وسط حرب إيران
Lebanon 24
10-03-2026
|
04:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت البحرية الباكستانية عملية لمواجهة التهديدات المتعددة الأبعاد التي تواجه الملاحة والتجارة البحرية، في ظل المخاوف بشأن إمدادات الوقود نتيجة للحرب الأميركية
الإسرائيلية
على
إيران
.
وأعلن الجيش، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن سفن البحرية تواكب السفن التجارية لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة الوطنية وأمن خطوط الملاحة البحرية.
وتعتمد باكستان التي تشترك في حدود مع إيران في
جنوب غرب
البلاد، على
النفط والغاز
من
الخليج
، وقد رفعت أسعار البنزين في محطات الوقود بنحو 20% يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى ازدحام شديد في محطات الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
وكشف رئيس الوزراء
شهباز شريف
، مساء الاثنين، عن حزمة من إجراءات التقشف لترشيد استهلاك الوقود، بما يشمل إغلاق المكاتب الحكومية ليوم واحد أسبوعيا، وإلزام 50% من الموظفين بالعمل من بُعد.
