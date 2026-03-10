تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الجيش الأميركي يعلن ملخص 10 أيام من "الغضب الملحمي"

Lebanon 24
10-03-2026 | 04:49
الجيش الأميركي يعلن ملخص 10 أيام من الغضب الملحمي
نشرت القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم"، على حسابها في منصة "إكس"، ملخصا للأيام العشرة الأولى من الحرب على إيران، في العملية المشتركة مع إسرائيل التي أطلق الجيش الأميركي عليها اسم "الغضب الملحمي".


وجاء في المنشور: "بدأت القيادة المركزية الأميركية عملية "الغضب الملحمي" بتوجيه من رئيس الولايات المتحدة، تستهدف قوات القيادة المركزية أهدافا لتفكيك جهاز الأمن الإيراني، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدا وشيكا".
وبحسب منشور "سنتكوم"، فقد شمل هجوم الجيش الأميركي في إيران العديد من مقرات ومواقع إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة.
 وأوضح المنشور أن مقار الحرس الثوري الإيراني ومباني المقرات ومواقع الاستخبارات تعرضت للهجوم، من بين أكثر من 5 آلاف موقع تم استهدافه.

وأشارت "سنتكوم" كذلك إلى مهاجمة أنظمة الدفاع الجوي، وصناعات تصنيع الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ومواقع ومنصات الإطلاق، بالإضافة إلى أكثر من 50 سفينة وغواصة وقطعة تابعة للبحرية الإيرانية.

ووفقا لملخص العملية فقد شارك في حملة "الغضب الملحمي" على إيران قاذفات "بي 1" و"بي 2" و"بي 52"، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة، وحاملات الطائرات، والمدمرات، و"قدرات خاصة لا يمكن تحديدها".
مواضيع ذات صلة
تايمز: "الغضب الملحمي" هي الحرب الأكثر فتكاً وتعقيداً ودقة في التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: عملية الغضب الملحمي أنهت تهديدات إيران للشعب الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: نحن على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف حملة الغضب الملحمي
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: في سابقة تاريخية استخدمنا صواريخ بريزم البعيدة المدى في القتال بعملية الغضب الملحمي
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:49:21 Lebanon 24 Lebanon 24

