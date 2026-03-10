الجيش الأميركي يعلن ملخص 10 أيام من "الغضب الملحمي"

نشرت الأميركي "سنتكوم"، على حسابها في منصة "إكس"، ملخصا للأيام العشرة الأولى من الحرب على ، في العملية المشتركة مع التي أطلق الجيش الأميركي عليها اسم "الغضب الملحمي".





وجاء في المنشور: "بدأت الأميركية عملية "الغضب الملحمي" بتوجيه من رئيس ، تستهدف قوات القيادة المركزية أهدافا لتفكيك جهاز الأمن ، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تشكل تهديدا وشيكا".

وبحسب منشور "سنتكوم"، فقد شمل هجوم الجيش الأميركي في إيران العديد من مقرات ومواقع إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأوضح المنشور أن مقار ومباني المقرات ومواقع الاستخبارات تعرضت للهجوم، من بين أكثر من 5 آلاف موقع تم استهدافه.



وأشارت "سنتكوم" كذلك إلى مهاجمة ، وصناعات تصنيع الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ومواقع ومنصات الإطلاق، بالإضافة إلى أكثر من 50 سفينة وغواصة وقطعة تابعة للبحرية .



ووفقا لملخص العملية فقد شارك في حملة "الغضب الملحمي" على إيران قاذفات "بي 1" و"بي 2" و"بي 52"، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة، وحاملات الطائرات، والمدمرات، و"قدرات خاصة لا يمكن تحديدها".