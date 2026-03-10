الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة أميركية في كردستان العراق

قال ، الثلاثاء، إنه استهدف قاعدة أميركية في ، في ظل استمرار الحرب مع وإسرائيل.



وقال الحرس في بيان نشره عبر قناته على تطبيق " ": "استُهدف مقر قيادة جيش الأميركي في بإقليم بخمسة صواريخ"، بحسب البيان.

Advertisement