في اول اتصال هاتفي بين الرئيسين هذا العام.. محادثة هاتفية بين بوتين وترامب

أجرى الرئيس الأميركي ونظيره الروسي مناقشات حول الحرب في وآفاق السلام في ، بعد ساعات قليلة من تحذير من أن أزمة الطاقة العالمية تهدد الاقتصاد العالمي.



وأدى الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران إلى أكبر ارتفاع في أسعار منذ الاضطرابات التي أعقبت غزو لأوكرانيا في عام 2022، إذ خفضت دول في منطقة الخليج إنتاجها بعد إغلاق مضيق هرمز.



وذكر الكرملين أن اتصل ببوتين، في أول اتصال هاتفي بين الرئيسين هذا العام، وناقشا الأفكار الروسية لإنهاء الصراع في إيران بسرعة والوضع العسكري في أوكرانيا وتأثير فنزويلا على سوق النفط العالمي.



وقال ترامب في مؤتمر صحافي، في نادي الجولف الذي يملكه في ولاية فلوريدا: "أجريت اتصالاً هاتفياً جيداً للغاية مع الرئيس بوتين"، مضيفاً أن أراد أن يمد يد العون بشأن إيران.

Advertisement