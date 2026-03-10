تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

في اول اتصال هاتفي بين الرئيسين هذا العام.. محادثة هاتفية بين بوتين وترامب

Lebanon 24
10-03-2026 | 04:54
في اول اتصال هاتفي بين الرئيسين هذا العام.. محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
في اول اتصال هاتفي بين الرئيسين هذا العام.. محادثة هاتفية بين بوتين وترامب photos 0
أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مناقشات حول الحرب في إيران وآفاق السلام في أوكرانيا، بعد ساعات قليلة من تحذير بوتين من أن أزمة الطاقة العالمية تهدد الاقتصاد العالمي.

وأدى الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران إلى أكبر ارتفاع في أسعار النفط منذ الاضطرابات التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، إذ خفضت دول في منطقة الخليج إنتاجها بعد إغلاق مضيق هرمز.

وذكر الكرملين أن ترامب اتصل ببوتين، في أول اتصال هاتفي بين الرئيسين هذا العام، وناقشا الأفكار الروسية لإنهاء الصراع في إيران بسرعة والوضع العسكري في أوكرانيا وتأثير فنزويلا على سوق النفط العالمي.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي، في نادي الجولف الذي يملكه في ولاية فلوريدا: "أجريت اتصالاً هاتفياً جيداً للغاية مع الرئيس بوتين"، مضيفاً أن الرئيس الروسي أراد أن يمد يد العون بشأن إيران.
مواضيع ذات صلة
اتصال هاتفي بين ملك البحرين وترامب وتأكيد أميركي على دعم المنامة
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال هاتفي بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التطورات الإقليمية الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": بزشكيان يشكر بوتين خلال اتصال هاتفي على الدعم الروسي لطهران في الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد لرئيس دولة الإمارات خلال اتصال هاتفي إدانتها لاستمرار الاعتداءات الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 11:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
05:02 | 2026-03-10
Lebanon24
04:52 | 2026-03-10
Lebanon24
04:51 | 2026-03-10
Lebanon24
04:49 | 2026-03-10
Lebanon24
04:47 | 2026-03-10
Lebanon24
04:30 | 2026-03-10
