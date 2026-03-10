تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
في اول اتصال هاتفي بين الرئيسين هذا العام.. محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
Lebanon 24
10-03-2026
|
04:54
أجرى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ونظيره الروسي
فلاديمير بوتين
مناقشات حول الحرب في
إيران
وآفاق السلام في
أوكرانيا
، بعد ساعات قليلة من تحذير
بوتين
من أن أزمة الطاقة العالمية تهدد الاقتصاد العالمي.
وأدى الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران إلى أكبر ارتفاع في أسعار
النفط
منذ الاضطرابات التي أعقبت غزو
روسيا
لأوكرانيا في عام 2022، إذ خفضت دول في منطقة الخليج إنتاجها بعد إغلاق مضيق هرمز.
وذكر الكرملين أن
ترامب
اتصل ببوتين، في أول اتصال هاتفي بين الرئيسين هذا العام، وناقشا الأفكار الروسية لإنهاء الصراع في إيران بسرعة والوضع العسكري في أوكرانيا وتأثير فنزويلا على سوق النفط العالمي.
وقال ترامب في مؤتمر صحافي، في نادي الجولف الذي يملكه في ولاية فلوريدا: "أجريت اتصالاً هاتفياً جيداً للغاية مع الرئيس بوتين"، مضيفاً أن
الرئيس الروسي
أراد أن يمد يد العون بشأن إيران.
