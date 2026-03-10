تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إسقاط سو-27 أوكرانية و17 طائرة مسيرة في روسيا
Lebanon 24
10-03-2026
|
05:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الثلاثاء، أن قواتها تمكنت من إسقاط طائرة مقاتلة أوكرانية اليوم، و17 طائرة مسيرة أمس الإثنين.
تفصيلا، أعلنت
وزارة الدفاع
الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن
القوات الجوية
الفضائية التابعة لها، تصدّت لمقاتلة من طراز "سو- 27"، تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وأسقطتها.
ولم تذكر الوزارة أين تم إسقاط المقاتلة
الأوكرانية
.
وفي وقت سابق الثلاثاء أيضا، أعلنت الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق، ليلة أمس الاثنين.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت
أنظمة الدفاع الجوي
الروسية ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 9 طائرات فوق
جمهورية
القرم
، و5 فوق مقاطعة بيلغورود، و3 فوق
مقاطعة كورسك
".
وكانت الوزارة أفادت أمس الإثنين بأن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على بلدة غولوبوفكا الواقعة في مقاطعة دونيتسك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 151 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل
Lebanon 24
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 151 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل
10/03/2026 14:50:01
10/03/2026 14:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: إسقاط 151 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
Lebanon 24
الدفاع الروسية: إسقاط 151 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
10/03/2026 14:50:01
10/03/2026 14:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة خلال الليل
Lebanon 24
تاس عن وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة خلال الليل
10/03/2026 14:50:01
10/03/2026 14:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع الروسية: إسقاط 48 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وبحر آزوف
Lebanon 24
الدفاع الروسية: إسقاط 48 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وبحر آزوف
10/03/2026 14:50:01
10/03/2026 14:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
أنظمة الدفاع الجوي
القوات الجوية
مقاطعة كورسك
وزارة الدفاع
مقاطعة بيل
الأوكرانية
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
Lebanon 24
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
08:44 | 2026-03-10
10/03/2026 08:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
Lebanon 24
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
08:36 | 2026-03-10
10/03/2026 08:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
08:30 | 2026-03-10
10/03/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
Lebanon 24
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
08:02 | 2026-03-10
10/03/2026 08:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران
Lebanon 24
ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران
07:57 | 2026-03-10
10/03/2026 07:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
15:15 | 2026-03-09
09/03/2026 03:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
17:25 | 2026-03-09
09/03/2026 05:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:44 | 2026-03-10
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
08:36 | 2026-03-10
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
08:30 | 2026-03-10
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
08:02 | 2026-03-10
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
07:57 | 2026-03-10
ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران
07:55 | 2026-03-10
أول اتصال بينهما هذا العام.. ترامب وبوتين يناقشان الحرب في إيران وآفاق السلام في أوكرانيا
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 14:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 14:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 14:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24