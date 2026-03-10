إسقاط سو-27 أوكرانية و17 طائرة مسيرة في روسيا

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، أن قواتها تمكنت من إسقاط طائرة مقاتلة أوكرانية اليوم، و17 طائرة مسيرة أمس الإثنين.





تفصيلا، أعلنت الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الفضائية التابعة لها، تصدّت لمقاتلة من طراز "سو- 27"، تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وأسقطتها.



ولم تذكر الوزارة أين تم إسقاط المقاتلة .

وفي وقت سابق الثلاثاء أيضا، أعلنت الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق، ليلة أمس الاثنين.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت الروسية ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 9 طائرات فوق ، و5 فوق مقاطعة بيلغورود، و3 فوق ".



وكانت الوزارة أفادت أمس الإثنين بأن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على بلدة غولوبوفكا الواقعة في مقاطعة دونيتسك.