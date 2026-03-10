تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد استهداف قنصلية الإمارات في كردستان العراق.. إدانات عربية

Lebanon 24
10-03-2026 | 05:24
A-
A+
بعد استهداف قنصلية الإمارات في كردستان العراق.. إدانات عربية
بعد استهداف قنصلية الإمارات في كردستان العراق.. إدانات عربية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دانت دول عربية الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق.
وأعربت دولة الإمارات عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وأسفر عن أضرار جانبية دون تسجيل أي إصابات".

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية أن "استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين".

كما أكدت الوزارة على أن "دولة الإمارات تطلب من حكومتي العراق وكردستان العراق بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين".

وشددت على "رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية".

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تؤكد المملكة أن تكرار استهدافات المباني الدبلوماسية يتعارض بشكل واضح مع الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، وتشدد على أهمية احترام حرمة مباني البعثات الدبلوماسية".
وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع دولة الإمارات.

ودان الأردن أيضا بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية ضرورة احترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية، بما يضمن حماية مقار البعثات الدبلوماسية وأعضائها.

‏كما أكدت الوزارة تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع دولة الإمارات.

وفي السياق ذاته، أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، الذي "تعده عملا مرفوضا يشكل انتهاكا للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن "استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويعد تصعيدا يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي، ويقوض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دوليا".

وجددت الوزارة "موقف قطر الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب، التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوض الأمن والاستقرار، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات".

كما أكد العراق، الثلاثاء، موقفه الثابت في "رفض أي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية والقنصلية"، مؤكدا حرصه على توفير الحماية الكاملة لها بما يضمن أداء مهامها في بيئة آمنة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إنها "تعرب عن إدانتها الشديدة واستنكارها للاعتداءات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والقنصلية في بغداد وإقليم كردستان العراق، وتعد هذه الأفعال أعمالا مدانة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المملكة العربية السعودية تدين استهداف قنصلية الإمارات العربية المتحدة في كردستان العراق
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندين ونستنكر بشدة استهداف قنصلية دولة الإمارات في كردستان العراق
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن يدين بأشد العبارات استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم كردستان العراق
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة قطر تدين الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في كوردستان العراق
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

دبلوماسي

العراقية

السعودية

المملكة

العراقي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-03-10
Lebanon24
08:36 | 2026-03-10
Lebanon24
08:30 | 2026-03-10
Lebanon24
08:02 | 2026-03-10
Lebanon24
07:57 | 2026-03-10
Lebanon24
07:55 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24