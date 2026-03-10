لإنهاء الحرب... هل يستخدم ترامب ونتنياهو السلاح النوويّ ضدّ إيران؟

ذكر موقع " "، أنّ العديد من الخبراء حذّروا من احتمال استخدام أسلحة نووية تكتيكية ضدّ ، ومن بين هؤلاء، لم يستبعدّ قسطنطين سيفكوف الخبير في العلوم العسكرية والسياسية ونائب رئيس الأكاديمية الروسية لعلوم الصواريخ والمدفعية، إمكانية اللجوء إلى الخيار النووي في حال تنفيذ إيران هجمات واسعة النطاق تستهدف المنشآت العسكرية الأميركية أو البنية التحتية النووية ، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأسلحة قد يكون هو المقصود ضمنيا في تحذيرات الرئيس الأميركي ، حين توعد طهران بردّ "بقوة غير مسبوقة".



وفي السياق عينه، أعرب الخبير الأميركي في العلاقات الدولية دميتري سايمز عن رأي مماثل، مرجحا أن تلجأ كل من وإسرائيل إلى استخدام القنابل النووية جنبا إلى جنب إذا لم تجر الحرب في صالحهما.

ووصف سايمز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "رجل بلا كوابح"، في إشارة إلى وضعه تحت ضغط وملاحقة مستمرين، مضيفا أن "كل شيء وارد، فالفعل يولد رد فعل".



أما كيم شميتز، رجل الأعمال الألماني الفنلندي ومؤسس موقعي مشاركة الملفات الشهيرين "ميجا أبلود" و"ميجا"، فذهب إلى أبعد من ذلك في تحليلاته. إلى جانب عدم استبعاده استخدام وتل أبيب للسلاح النووي ضد إيران، دعا السلطات ، إذا لم تكن راغبة في الاستسلام، إلى نقل مقرات قيادتها إلى خارج المراكز السكانية الرئيسة.

وحثّ طهران على "الاستعداد لخسائر بشرية فادحة"، معربا في تدوينة له على منصة "إكس" عن اعتقاده بأن " ونتنياهو يخططان لاستخدام الأسلحة النووية قريبا، وربما ليس فقط في طهران. وقال: "إذا كنتم تريدون الاستسلام، فافعلوا ذلك الآن. أما إذا كنتم لا تريدون الخضوع للولايات المتحدة وإسرائيل، فانقلوا قيادتكم إلى خارج المراكز السكانية الرئيسة". (روسيا اليوم)