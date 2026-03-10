بوتين قدم لترامب "مقترحات" لحل أزمة إيران.. هذا ما تضمنته

أكدت أن قدم لنظيره الأميركي مقترحات لحل أزمة .



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إن موسكو "ستتابع كيف تسير عملية التوصل إلى اتفاق".



ولفت بيسكوف إلى ان الكرملين لن يكشف تفاصيل مقترحات بوتين حول إيران.



لكن المتحدث أكد أن محادثة بوتين وترامب بشأن الوضع حول إيران لا تشير حتى الآن إلى أن أصبح وسيطا في مساعي التسوية.



وقال: "ستسر المساعدة في تخفيف التوترات في ، وهي مستعدة لذلك، لكن من الضروري التنسيق مع العديد من الأطراف في هذا الشأن".



وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب لم يناقشا بالتفصيل رفع القيود المفروضة على صادرات الروسية خلال محادثتهما الأخيرة، غير أن العواقب السلبية لهذه القيود معروفة للجميع".



كما رفض التعليق على تقارير بخصوص تسريب معلومات استخباراتية إلى إيران، في ظل الحرب التي تشنها وإسرائيل عليها.





