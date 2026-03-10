تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بوتين قدم لترامب "مقترحات" لحل أزمة إيران.. هذا ما تضمنته

Lebanon 24
10-03-2026 | 06:51
بوتين قدم لترامب مقترحات لحل أزمة إيران.. هذا ما تضمنته
أكدت موسكو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم لنظيره الأميركي دونالد ترامب مقترحات لحل أزمة إيران.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إن موسكو "ستتابع كيف تسير عملية التوصل إلى اتفاق".

ولفت بيسكوف إلى ان الكرملين لن يكشف تفاصيل مقترحات بوتين حول إيران.

لكن المتحدث أكد أن محادثة بوتين وترامب بشأن الوضع حول إيران لا تشير حتى الآن إلى أن الرئيس الروسي أصبح وسيطا في مساعي التسوية.

وقال: "ستسر روسيا المساعدة في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، وهي مستعدة لذلك، لكن من الضروري التنسيق مع العديد من الأطراف في هذا الشأن".

وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب لم يناقشا بالتفصيل رفع القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية خلال محادثتهما الأخيرة، غير أن العواقب السلبية لهذه القيود معروفة للجميع".

كما رفض التعليق على تقارير بخصوص تسريب معلومات استخباراتية إلى إيران، في ظل الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها.

الكرملين بشأن مقترحات بوتين لترمب حول إيران: لن نكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: مقترح ويتكوف للإيرانيين تضمن إزالة 450 كلج من اليورانيوم عالي التخصيب خارج إيران
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: المقترح يتضمن إنشاء "القبة الذهبية" في غرينلاند ومواجهة نفوذ روسيا والصين
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي كبير: واشنطن تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة في أعقاب محادثات جنيف أمس الثلاثاء
lebanon 24
Lebanon24
10/03/2026 14:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

إسرائيل

Lebanon24
08:44 | 2026-03-10
Lebanon24
08:36 | 2026-03-10
Lebanon24
08:30 | 2026-03-10
Lebanon24
08:02 | 2026-03-10
Lebanon24
07:57 | 2026-03-10
Lebanon24
07:55 | 2026-03-10
