لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
تحذير عاجل... دويّ إنفجار قويّ قرب سفينة شمال أبو ظبي
Lebanon 24
10-03-2026
|
06:53
أفادت
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية
، عن وقوع حادث بحري شمال العاصمة
الإماراتية
أبوظبي
، حيث رصد قائد سفينة دوي انفجار قوي على مقربة من سفينته.
وذكرت الهيئة في تحذير عاجل، أن الحادث وقع على بعد 36 ميلا بحريا شمال أبوظبي، مشيرة إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الانفجار وطبيعته.
وناشدت السفن المبحرة في المنطقة توخي الحذر الشديد أثناء العبور، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه يهدد سلامة الملاحة البحرية. (روسيا اليوم)
