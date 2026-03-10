تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

اردوغان لبزشكيان: انتهاكات المجال الجوي التركي "غير مبررة"

Lebanon 24
10-03-2026 | 06:56
اردوغان لبزشكيان: انتهاكات المجال الجوي التركي غير مبررة
اردوغان لبزشكيان: انتهاكات المجال الجوي التركي غير مبررة photos 0
في أعقاب رصد صاروخين في تركيا أطلقا من إيران، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال ‌هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود ‌بزشكيان، ‌على أن انتهاكات المجال الجوي التركي "غير مبررة".

ولفت بيان للرئاسة التركية إلى أن أردوغان حذر من ‌أن استهداف ‌دول ⁠المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف.

وأضاف البيان أن ⁠أردوغان ‌أكد أن تركيا ⁠تعمل على فتح قنوات دبلوماسية ⁠للمساعدة في إنهاء الحرب.

وأوضح الرئيس التركي ⁠لبزشكيان أن أنقرة لا ترى أن من حق إيران استهداف دول المنطقة، وأن مثل هذه الأعمال لا تخدم ‌مصالح أي طرف.

إلى ذلك أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإيراني عباس ‌عراقجي خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، ‌أن ‌انتهاك المجال الجوي التركي بصواريخ بالستية إيرانية أمر ‌غير مقبول.

وأوضح ‌مصدر بوزارة ⁠الخارجية التركية بأن عراقجي أبلغ فيدان بأن طهران ⁠تجري ‌تحقيقا موسعا بهذا ⁠الشأن.

وذكر أن فيدان جدد ⁠مطالبة تركيا لجميع ⁠الأطراف بالامتناع عن أي خطوات قد تعرض المدنيين للخطر، وأكد لعراقجي أن أنقرة ستتخذ إجراءات ضد الصواريخ ‌التي تستهدفها.

هذا وأعلنت تركيا اليوم الثلاثاء نشر منظومة باتريوت الدفاعية وسط البلاد، غداة اعتراض حلف شمال الأطلسي (ناتو) صاروخا بالستيا ثانيا أطلق من إيران في المجال الجوي التركي.
 
