الخارجية القطرية: الاتصالات مع إيران ليست مقطوعة

كشف متحدث في قطر، ماجد الأنصاري، أن قنوات الاتصال ليست مقطوعة مع ، مشدداً أن على إيران إيقاف الاعتداءات أولاً التي طالت بلاده وعواصم خليجية وذلك قبل بدء أي محادثات، وألمح كذلك إلى إمكانية حل النزاعات عبر المفاوضات.



وبشأن هجمات إيران، شدد الأنصاري على أن هجمات إيران ضد منشآت الطاقة تعد سابقة خطيرة تؤدي إلى خسائر اقتصادية وتداعيات عالمية وقال:" الهجمات على البنية التحتية ستؤدي لكارثة إنسانية يجب ألا تحدث".



في سياق متصل، أضاف الأنصاري أن الأمن مستتب في بلاده، ولفت إلى إن الجيش مستمر في عمليات التصدي للاعتداءات ، مشيراً إلى إن ما تزال تواصل مهاجمة البنية التحتية المدنية في قطر. (العربية)

