تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بالفارسية... رسالة من "الموساد" إلى الإيرانيين
Lebanon 24
10-03-2026
|
07:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن جهاز المخابرات
الإسرائيلي
"
الموساد
"، عن إنشاء قناة على تطبيق
تلغرام
باللغة الفارسية، لتمكين
إسرائيل
من التواصل المباشر مع الشعب
الإيراني
خلال الصراع الدائر.
وفي بيان له، كتب الموساد باللغة الفارسية: "إخواننا وأخواتنا الإيرانيون.. لستم وحدكم.. لقد أطلقنا لكم
قناة خاصة
وآمنة للغاية على تلغرام، وسنعمل معا على إعادة
إيران
إلى أمجادها".
كما حثت القناة الجديدة الإيرانيين على مشاركة صور ومقاطع فيديو توثق "نضالهم العادل ضد النظام".
وفي ختام رسالته، كتب الموساد أنه في هذه اللحظة، يجب على جميع الإيرانيين "الاعتناء بأنفسهم". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسالة من "CIA" إلى الإيرانيين بالفارسية: نريد مساعدتكم (فيديو)
Lebanon 24
رسالة من "CIA" إلى الإيرانيين بالفارسية: نريد مساعدتكم (فيديو)
10/03/2026 14:50:51
10/03/2026 14:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
باللغة الفارسية.. دعوة من الجيش الإسرائيلي إلى الإيرانيين
Lebanon 24
باللغة الفارسية.. دعوة من الجيش الإسرائيلي إلى الإيرانيين
10/03/2026 14:50:51
10/03/2026 14:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
باللغة الفارسية.. المخابرات الأميركية تطلق حملة لتجنيد إيرانيين
Lebanon 24
باللغة الفارسية.. المخابرات الأميركية تطلق حملة لتجنيد إيرانيين
10/03/2026 14:50:51
10/03/2026 14:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"الموساد" يخاطب الإيرانيين عبر "تلغرام".. هذا ما قيل عن هجوم اليوم
Lebanon 24
"الموساد" يخاطب الإيرانيين عبر "تلغرام".. هذا ما قيل عن هجوم اليوم
10/03/2026 14:50:51
10/03/2026 14:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة الجديدة
روسيا اليوم
قناة الجديد
الإسرائيلي
قناة خاصة
الإيراني
الموساد
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
Lebanon 24
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
08:44 | 2026-03-10
10/03/2026 08:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
Lebanon 24
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
08:36 | 2026-03-10
10/03/2026 08:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
08:30 | 2026-03-10
10/03/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
Lebanon 24
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
08:02 | 2026-03-10
10/03/2026 08:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران
Lebanon 24
ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران
07:57 | 2026-03-10
10/03/2026 07:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
15:15 | 2026-03-09
09/03/2026 03:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
17:25 | 2026-03-09
09/03/2026 05:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:44 | 2026-03-10
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
08:36 | 2026-03-10
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
08:30 | 2026-03-10
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
08:02 | 2026-03-10
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
07:57 | 2026-03-10
ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران
07:55 | 2026-03-10
أول اتصال بينهما هذا العام.. ترامب وبوتين يناقشان الحرب في إيران وآفاق السلام في أوكرانيا
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 14:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 14:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 14:50:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24