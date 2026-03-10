بالفارسية... رسالة من "الموساد" إلى الإيرانيين

أعلن جهاز المخابرات " "، عن إنشاء قناة على تطبيق باللغة الفارسية، لتمكين من التواصل المباشر مع الشعب خلال الصراع الدائر.

وفي بيان له، كتب الموساد باللغة الفارسية: "إخواننا وأخواتنا الإيرانيون.. لستم وحدكم.. لقد أطلقنا لكم وآمنة للغاية على تلغرام، وسنعمل معا على إعادة إلى أمجادها".



كما حثت القناة الجديدة الإيرانيين على مشاركة صور ومقاطع فيديو توثق "نضالهم العادل ضد النظام".



وفي ختام رسالته، كتب الموساد أنه في هذه اللحظة، يجب على جميع الإيرانيين "الاعتناء بأنفسهم". (روسيا اليوم)