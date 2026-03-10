تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أول اتصال بينهما هذا العام.. ترامب وبوتين يناقشان الحرب في إيران وآفاق السلام في أوكرانيا
Lebanon 24
10-03-2026
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ونظيره الروسي
فلاديمير بوتين
مناقشات حول الحرب في
إيران
وآفاق السلام في
أوكرانيا
.
وذكر الكرملين أن
ترامب
اتصل ببوتين، في أول اتصال هاتفي بين الرئيسين هذا العام، وناقشا الأفكار الروسية لإنهاء الصراع في إيران بسرعة والوضع العسكري في أوكرانيا وتأثير فنزويلا على سوق
النفط
العالمي.
وقال ترامب في مؤتمر صحافي، في نادي الجولف الذي يملكه في ولاية فلوريدا: "أجريت اتصالاً هاتفياً جيداً للغاية مع الرئيس بوتين"، مضيفاً أن
الرئيس الروسي
أراد أن يمد يد العون بشأن إيران.
وتابع: "قلت له: يمكنك أن تكون أكثر نفعاً إذا أنهيت الحرب بين أوكرانيا وروسيا. سيكون ذلك أكثر فائدة".
جاء الاتصال أمس الاثنين بعد ساعات من تصريحات لبوتين قال فيها إن الحرب الأميركية
الإسرائيلية
على إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية، محذراً من أن إنتاج النفط الذي يعتمد على النقل عبر مضيق هرمز قد يتوقف قريبا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في اول اتصال هاتفي بين الرئيسين هذا العام.. محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
Lebanon 24
في اول اتصال هاتفي بين الرئيسين هذا العام.. محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
10/03/2026 14:51:04
10/03/2026 14:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: بوتين وافق على الانضمام إلى مجلس السلام
Lebanon 24
ترامب: بوتين وافق على الانضمام إلى مجلس السلام
10/03/2026 14:51:04
10/03/2026 14:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان خلال اتصال مع بن سلمان: إيران ترحّب بأي مسار يفضي للسلام
Lebanon 24
بزشكيان خلال اتصال مع بن سلمان: إيران ترحّب بأي مسار يفضي للسلام
10/03/2026 14:51:04
10/03/2026 14:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: بوتين وافق على عدم إطلاق النار على كييف لمدة أسبوع
Lebanon 24
ترامب: بوتين وافق على عدم إطلاق النار على كييف لمدة أسبوع
10/03/2026 14:51:04
10/03/2026 14:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتي
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
Lebanon 24
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
08:44 | 2026-03-10
10/03/2026 08:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
Lebanon 24
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
08:36 | 2026-03-10
10/03/2026 08:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
08:30 | 2026-03-10
10/03/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
Lebanon 24
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
08:02 | 2026-03-10
10/03/2026 08:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران
Lebanon 24
ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران
07:57 | 2026-03-10
10/03/2026 07:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
15:15 | 2026-03-09
09/03/2026 03:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
17:25 | 2026-03-09
09/03/2026 05:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:44 | 2026-03-10
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
08:36 | 2026-03-10
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
08:30 | 2026-03-10
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
08:02 | 2026-03-10
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
07:57 | 2026-03-10
ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران
07:53 | 2026-03-10
وزارة النقل العُمانية تؤكد جاهزية النقل البري لتسهيل حركة البضائع لدول الخليج
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 14:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 14:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 14:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24