أول اتصال بينهما هذا العام.. ترامب وبوتين يناقشان الحرب في إيران وآفاق السلام في أوكرانيا

عقد الرئيس الأميركي ونظيره الروسي مناقشات حول الحرب في وآفاق السلام في .وذكر الكرملين أن اتصل ببوتين، في أول اتصال هاتفي بين الرئيسين هذا العام، وناقشا الأفكار الروسية لإنهاء الصراع في إيران بسرعة والوضع العسكري في أوكرانيا وتأثير فنزويلا على سوق العالمي.وقال ترامب في مؤتمر صحافي، في نادي الجولف الذي يملكه في ولاية فلوريدا: "أجريت اتصالاً هاتفياً جيداً للغاية مع الرئيس بوتين"، مضيفاً أن أراد أن يمد يد العون بشأن إيران.وتابع: "قلت له: يمكنك أن تكون أكثر نفعاً إذا أنهيت الحرب بين أوكرانيا وروسيا. سيكون ذلك أكثر فائدة".جاء الاتصال أمس الاثنين بعد ساعات من تصريحات لبوتين قال فيها إن الحرب الأميركية على إيران تسببت في أزمة طاقة عالمية، محذراً من أن إنتاج النفط الذي يعتمد على النقل عبر مضيق هرمز قد يتوقف قريبا.