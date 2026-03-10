تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران
Lebanon 24
10-03-2026
|
07:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في مقابلة مع قناة "
فوكس نيوز
" أمس الاثنين إنه من الممكن أن يتحدث مع
إيران
.
وكان الرئيس الأميركي حذر، في وقت سابق من أن
الولايات المتحدة
سترد بقوة ساحقة في حال أقدمت
إيران على
تعطيل تدفق
النفط
عبر
مضيق هرمز
.
وقال
ترامب
في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن أي خطوة من جانب إيران لوقف حركة النفط في المضيق ستقابل بضربات أميركية "أقسى بعشرين مرة" من أي ضربات سابقة تعرضت لها
طهران
.
كما أضاف "سيحل على إيران الموت والنار والغضب إذا أوقفت تدفق النفط من مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تستهدف ما وصفها بـ"الأهداف السهلة التدمير"، الأمر الذي قد يجعل من الصعب على طهران إعادة بناء قدراتها كدولة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب لـ"فوكس نيوز": من الممكن أن نتحدث مع إيران
Lebanon 24
ترامب لـ"فوكس نيوز": من الممكن أن نتحدث مع إيران
10/03/2026 14:51:10
10/03/2026 14:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غروسي: التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن
Lebanon 24
غروسي: التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن
10/03/2026 14:51:10
10/03/2026 14:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني: إيران ستتعامل مع أي هجوم عليها على أنه حرب شاملة وستردّ بأقوى طريقة ممكنة
Lebanon 24
مسؤول إيراني: إيران ستتعامل مع أي هجوم عليها على أنه حرب شاملة وستردّ بأقوى طريقة ممكنة
10/03/2026 14:51:10
10/03/2026 14:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نتحدث مع إيران وأريد التوصل لاتفاق معها وسيكون الوضع سيئا إذا لم يحدث ذلك
Lebanon 24
ترامب: نتحدث مع إيران وأريد التوصل لاتفاق معها وسيكون الوضع سيئا إذا لم يحدث ذلك
10/03/2026 14:51:10
10/03/2026 14:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
مضيق هرمز
إيران على
فوكس نيوز
دونالد
النفط
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
Lebanon 24
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
08:44 | 2026-03-10
10/03/2026 08:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
Lebanon 24
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
08:36 | 2026-03-10
10/03/2026 08:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
08:30 | 2026-03-10
10/03/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
Lebanon 24
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
08:02 | 2026-03-10
10/03/2026 08:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أول اتصال بينهما هذا العام.. ترامب وبوتين يناقشان الحرب في إيران وآفاق السلام في أوكرانيا
Lebanon 24
أول اتصال بينهما هذا العام.. ترامب وبوتين يناقشان الحرب في إيران وآفاق السلام في أوكرانيا
07:55 | 2026-03-10
10/03/2026 07:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
15:15 | 2026-03-09
09/03/2026 03:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
17:25 | 2026-03-09
09/03/2026 05:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:44 | 2026-03-10
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
08:36 | 2026-03-10
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
08:30 | 2026-03-10
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
08:02 | 2026-03-10
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
07:55 | 2026-03-10
أول اتصال بينهما هذا العام.. ترامب وبوتين يناقشان الحرب في إيران وآفاق السلام في أوكرانيا
07:53 | 2026-03-10
وزارة النقل العُمانية تؤكد جاهزية النقل البري لتسهيل حركة البضائع لدول الخليج
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 14:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 14:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 14:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24