ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران

قال الرئيس الأميركي في مقابلة مع قناة " " أمس الاثنين إنه من الممكن أن يتحدث مع .



وكان الرئيس الأميركي حذر، في وقت سابق من أن سترد بقوة ساحقة في حال أقدمت تعطيل تدفق عبر .



وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن أي خطوة من جانب إيران لوقف حركة النفط في المضيق ستقابل بضربات أميركية "أقسى بعشرين مرة" من أي ضربات سابقة تعرضت لها .



كما أضاف "سيحل على إيران الموت والنار والغضب إذا أوقفت تدفق النفط من مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تستهدف ما وصفها بـ"الأهداف السهلة التدمير"، الأمر الذي قد يجعل من الصعب على طهران إعادة بناء قدراتها كدولة".

