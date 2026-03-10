تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
Lebanon 24
10-03-2026
|
08:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت الجهات التنظيمية في
المملكة
المتحدة المرضى الذين يتناولون دواء شائعا لضغط
الدم
من ضرورة فحص عبوات أدويتهم، بعد اكتشاف احتمال وجود أقراص خاطئة داخل بعض العبوات.
وأوضحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية
البريطانية
(MHRA) أن بعض عبوات دواء "راميبريل" ربما مُلئت بالخطأ بأقراص "أملوديبين"، وهو دواء آخر لعلاج ضغط الدم لكنه يعمل بآلية مختلفة داخل الجسم.
وينطبق التحذير على عبوات "راميبريل" بتركيز 5 ملغ التي تصنّعها شركة "كريسنت فارما المحدودة". ودعت الوكالة المرضى إلى التحقق مما إذا كان رقم الدفعة GR164099 مطبوعا على العلبة الخارجية للدواء.
وأوضحت الوكالة أنه في حال كانت شرائط الأقراص داخل العبوة تحمل اسم "أملوديبين" بدلا من "راميبريل"، فيجب إعادة العبوة إلى الصيدلية. أما إذا كانت الأقراص داخل العبوة هي أقراص "راميبريل" الصحيحة، فلا حاجة لإعادتها.
ورجّحت الوكالة أن الخطأ حدث خلال عملية التعبئة في المصنع الذي ينتج كلا الدواءين.
وأكدت أن مستوى الخطر يعد منخفضا، لأن كلا الدواءين يُستخدمان أساسا لعلاج ارتفاع ضغط الدم، غير أن تناول الدواء الخاطئ قد يؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض ضغط الدم أكثر من اللازم. وأضافت أن أكثر الأعراض الجانبية شيوعا في هذه الحالة هو الشعور بالدوخة. ونصحت أي شخص يعتقد أنه تناول الأقراص الخاطئة وبدأ يشعر بتوعك بمراجعة الطبيب، مع اصطحاب الدواء أو النشرة المرفقة معه.
كما طُلب من الصيدليات والعاملين في مجال الرعاية الصحية إعادة أي مخزون متبق من الدفعة المتأثرة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل من هيئة الأسواق المالية.. ما القصة؟
Lebanon 24
تحذير عاجل من هيئة الأسواق المالية.. ما القصة؟
10/03/2026 14:51:17
10/03/2026 14:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل يتعلّق بالذكاء الإصطناعيّ: تأثيره سيكون أكبر بكثير من جائحة "كورونا"
Lebanon 24
تحذير عاجل يتعلّق بالذكاء الإصطناعيّ: تأثيره سيكون أكبر بكثير من جائحة "كورونا"
10/03/2026 14:51:17
10/03/2026 14:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير أمني عاجل من أبل لمستخدمي آيفون
Lebanon 24
تحذير أمني عاجل من أبل لمستخدمي آيفون
10/03/2026 14:51:17
10/03/2026 14:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى جميع سكان الجنوب
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى جميع سكان الجنوب
10/03/2026 14:51:17
10/03/2026 14:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
صحة
منتجات الرعاية الصحية
روسيا اليوم
البريطانية
البريطاني
المملكة
روسيا
ديبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
Lebanon 24
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
08:44 | 2026-03-10
10/03/2026 08:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
Lebanon 24
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
08:36 | 2026-03-10
10/03/2026 08:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
08:30 | 2026-03-10
10/03/2026 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران
Lebanon 24
ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران
07:57 | 2026-03-10
10/03/2026 07:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أول اتصال بينهما هذا العام.. ترامب وبوتين يناقشان الحرب في إيران وآفاق السلام في أوكرانيا
Lebanon 24
أول اتصال بينهما هذا العام.. ترامب وبوتين يناقشان الحرب في إيران وآفاق السلام في أوكرانيا
07:55 | 2026-03-10
10/03/2026 07:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع محمد رعد داخل مجلس النواب؟
16:43 | 2026-03-09
09/03/2026 04:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل للبنان وسط الحرب.. محللون يكشفون
16:08 | 2026-03-09
09/03/2026 04:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
Lebanon 24
معلومات عن وضع لبنان يكشفها تقرير أميركي.. ماذا أعلن عن "التفاوض"؟
15:15 | 2026-03-09
09/03/2026 03:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
Lebanon 24
ما الذي رُصد مع نواب "الحزب"؟
17:39 | 2026-03-09
09/03/2026 05:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "قوات الرضوان".. أين تنتشر الآن؟
17:25 | 2026-03-09
09/03/2026 05:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:44 | 2026-03-10
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تصاعد العنف في لبنان
08:36 | 2026-03-10
عن "إجتياح إسرائيل للبنان"... ماذا قال وزير خارجية إسبانيا؟
08:30 | 2026-03-10
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
07:57 | 2026-03-10
ترامب يُعلن: من الممكن أن أتحدث مع إيران
07:55 | 2026-03-10
أول اتصال بينهما هذا العام.. ترامب وبوتين يناقشان الحرب في إيران وآفاق السلام في أوكرانيا
07:53 | 2026-03-10
وزارة النقل العُمانية تؤكد جاهزية النقل البري لتسهيل حركة البضائع لدول الخليج
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
10/03/2026 14:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
10/03/2026 14:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
10/03/2026 14:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24