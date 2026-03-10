تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير

Lebanon 24
10-03-2026 | 08:02
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير
في بريطانيا... تحذير عاجل من دواء شهير photos 0
حذّرت الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة المرضى الذين يتناولون دواء شائعا لضغط الدم من ضرورة فحص عبوات أدويتهم، بعد اكتشاف احتمال وجود أقراص خاطئة داخل بعض العبوات.
 
وأوضحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) أن بعض عبوات دواء "راميبريل" ربما مُلئت بالخطأ بأقراص "أملوديبين"، وهو دواء آخر لعلاج ضغط الدم لكنه يعمل بآلية مختلفة داخل الجسم.

وينطبق التحذير على عبوات "راميبريل" بتركيز 5 ملغ التي تصنّعها شركة "كريسنت فارما المحدودة". ودعت الوكالة المرضى إلى التحقق مما إذا كان رقم الدفعة GR164099 مطبوعا على العلبة الخارجية للدواء.

وأوضحت الوكالة أنه في حال كانت شرائط الأقراص داخل العبوة تحمل اسم "أملوديبين" بدلا من "راميبريل"، فيجب إعادة العبوة إلى الصيدلية. أما إذا كانت الأقراص داخل العبوة هي أقراص "راميبريل" الصحيحة، فلا حاجة لإعادتها.
 
ورجّحت الوكالة أن الخطأ حدث خلال عملية التعبئة في المصنع الذي ينتج كلا الدواءين.

وأكدت أن مستوى الخطر يعد منخفضا، لأن كلا الدواءين يُستخدمان أساسا لعلاج ارتفاع ضغط الدم، غير أن تناول الدواء الخاطئ قد يؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض ضغط الدم أكثر من اللازم. وأضافت أن أكثر الأعراض الجانبية شيوعا في هذه الحالة هو الشعور بالدوخة. ونصحت أي شخص يعتقد أنه تناول الأقراص الخاطئة وبدأ يشعر بتوعك بمراجعة الطبيب، مع اصطحاب الدواء أو النشرة المرفقة معه.

كما طُلب من الصيدليات والعاملين في مجال الرعاية الصحية إعادة أي مخزون متبق من الدفعة المتأثرة. (روسيا اليوم) 
عربي-دولي

صحة

منتجات الرعاية الصحية

روسيا اليوم

البريطانية

البريطاني

المملكة

روسيا

ديبي

