عربي-دولي

هيغسيث: ضربات اليوم على إيران ستكون "الأشد"

Lebanon 24
10-03-2026 | 08:52
هيغسيث: ضربات اليوم على إيران ستكون الأشد
قال ⁠وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن يوم ‌الثلاثاء سيكون الأشد ‌في ‌الضربات الجوية على إيران منذ ‌بداية ‌الهجوم.

وأضاف ⁠هيغسيث في تصريحات ⁠للصحفيين ‌أن اليوم ⁠سيشهد إطلاق ⁠أكبر عدد ⁠من الطائرات المقاتلة والقاذفات ضد إيران، واصفا طهران بأنها "يائسة وتترنح".

وأكد هيغسيث أن القوات الأميركية تحقق أهدافها "بدقة عالية". وقال: "نحقق أهدافنا بدقة في إيران حيث ندمر دفاعاتهم الجوية وصواريخهم وقدرتهم البحرية".
 
وتابع الوزير الأميركي: "من أهدافنا أيضا تدمير البحرية الإيرانية". وشدد هيغسيث على أن الولايات المتحدة لن تنهي عملياتها قبل "القضاء على هذا العدو".
 
واتهم هيغسيث طهران باستخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، قائلا: "إيران تطلق صواريخها من المدارس والمستشفيات"، ووصف النظام بأنه عمل لعقود على استهداف الجنود الأمريكيين والسعي لامتلاك سلاح نووي.

وأشار وزير الدفاع إلى بوادر تراجع في القدرات الهجومية الإيرانية، حيث تم رصد تسجيل أقل عدد من الصواريخ التي أطلقت من داخل إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشدد هيغسيث على أن "إيران تقف وحيدة الآن وتخسر بشدة". (سكاي نيوز عربية) 
الولايات المتحدة

وزير الدفاع

بيت هيغسيث

سكاي نيوز

الإيرانية

سكاي نيو

الإيراني

القضاء

