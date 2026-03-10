هيغسيث: ضربات اليوم على إيران ستكون "الأشد"

قال ⁠وزير الدفاع الأميركي إن يوم ‌الثلاثاء سيكون الأشد ‌في ‌الضربات الجوية على منذ ‌بداية ‌الهجوم.



وأضاف ⁠هيغسيث في تصريحات ⁠للصحفيين ‌أن اليوم ⁠سيشهد إطلاق ⁠أكبر عدد ⁠من الطائرات المقاتلة والقاذفات ضد إيران، واصفا بأنها "يائسة وتترنح".



وأكد هيغسيث أن القوات الأميركية تحقق أهدافها "بدقة عالية". وقال: "نحقق أهدافنا بدقة في إيران حيث ندمر دفاعاتهم الجوية وصواريخهم وقدرتهم البحرية".

وتابع الوزير الأميركي: "من أهدافنا أيضا تدمير البحرية ". وشدد هيغسيث على أن لن تنهي عملياتها قبل " على هذا العدو".

واتهم هيغسيث طهران باستخدام المنشآت المدنية لأغراض عسكرية، قائلا: "إيران تطلق صواريخها من المدارس والمستشفيات"، ووصف النظام بأنه عمل لعقود على استهداف الجنود الأمريكيين والسعي لامتلاك سلاح نووي.



وأشار إلى تراجع في القدرات الهجومية الإيرانية، حيث تم رصد تسجيل أقل عدد من الصواريخ التي أطلقت من داخل إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وشدد هيغسيث على أن "إيران تقف وحيدة الآن وتخسر بشدة". (سكاي نيوز عربية)